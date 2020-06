El PSC recorda que els regidors de l'Hospitalet investigats han de plegar només si s'obre judici oral

L’alcaldessa @nuriamarinlh ha reunit avui als portaveus dels grups municipals per traslladar-los la informació que es disposa fins al moment sobre la intervenció policial dimecres a la seu del Consell Esportiu de #LHospitalet. Més informació: 👉https://t.co/KK800VAlQE — Ajuntament de L'Hospitalet (@LHAjuntament) June 12, 2020

Cinc dies després de la detenció de dos regidors de l'Hospitalet per presumptes delictes de desviació de subvencions públiques, malversació, falsedat documental i blanqueig de capitals en la gestió del Consell Esportiu de l'Hospitalet, el PSC ha assegurat que els seus dirigents estan "a disposició" de la justícia. Tot i això, la portaveu al Parlament, Eva Granados, ha recordat que el codi ètic del partit planteja que els càrrecs investigats siguin apartats en cas que s'obri judici oral.El tinent d'alcalde d'Educació, Esports i Joventut, Jaume Graells, del PSC, va ser l'autor de la denúncia contra dos companys de govern, també socialistes, que van ser detinguts dimecres i posteriorment deixats en llibertat amb càrrecs, tal i com avançardivendres passat.Els investigats al partit que governa amb majoria absoluta la segona ciutat de Catalunya són el tinent d'alcaldia d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Cristian Alcázar, i el regidor d'Esports, Cris Plaza, a més del director del Consell Esportiu, Edu Galí, que també va ser detingut el dimecres i va passar la nit a la comissaria. Els dos regidors, en tot cas, van negar-se a declarar davant la policia i van preferir esperar a fer-ho davant del jutge.Així ho hauria reconegut divendres l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, en una junta de portaveus, segons han explicat fonts coneixedores de la reunió a, les quals també detallen que la denúncia l'haurien presentat conjuntament Graells i Mercedes Hernández, treballadora del Consell Esportiu.Segons hauria exposat Marín, Graells ja li hauria traslladat el febrer les seves sospites d'irregularitats en aquest organisme formalment privat, però amb presidència per part del regidor d'esports, Cris Plaza, amb la meitat de la comissió directiva copada per regidors i tècnics de govern i que gestiona nombroses subvencions públiques. En tot cas, l'alcaldessa no va saber que Graells va presentar la denúncia fins que l'Ajuntament va tenir accés a l'atestat policial, aquest divendres.Marín també s'hauria mostrat convençuda que la gestió és correcta, malgrat que, per ara, l'Ajuntament no ha tingut accés al sumari del cas i tant ella com els regidors afectats han guardat silenci a les xarxes i als mitjans. L'alcaldessa hauria afirmat, però, que les investigacions internes fetes a partir de l'avís de Graells no haurien fet aflorar males praxis. El Consell Esportiu va encarregar una auditoria externa després de la reunió del febrer, però encara no han arribat els resultats.En tot cas, es preveu que la setmana vinent s'aixequi el secret de sumari i es pugui comprovar quines són les evidències del jutjat d'instrucció número dos de la ciutat per haver impulsat la investigació per uns delictes greus i que va donar lloc a les detencions i escorcolls de dimecres. Serà a partir de llavors, que, segons fonts del consistori, es prendrien les eventuals decisions polítiques derivades de la investigació. Graells hauria denunciat que el Consell Esportiu gestionava una caixa B, però altres fonts asseguren que la denúncia podria venir motivada per represàlies derivades d'un assumpte personal.El cartipàs de l'equip de govern, en principi, es manté, malgrat que la crisi política al si del PSC local és evident. A la denúncia se li uneix el fet que Alcázar es va erigir a finals de febrer com a primer secretari socialista al municipi, succeint a Marín al càrrec i postulant-se com a possible successor també a l'alcaldia. Va haver de vèncer l'altre aspirant, Francesc Belver, que és primer tinent d'alcaldia a l'Ajuntament i també el sogre d'Alcázar. En tot cas, fonts coneixedores del xoc el deslliguen de la denúncia posterior presentada per Graells.Després de la reunió de la junta de portaveus l'ajuntament ha emès un comunicat que és la primera referència de Marín i l'ajuntament a l'assumpte que es limita a afirmar la voluntat de col·laborar amb la justícia, però obvia el conflicte al si de l'equip de govern i no fa cap referència a possibles canvis en el cartipàs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor