Clam unitari per l'alliberament dels presos polítics

Aquest dimarts el Tribunal Constitucional (TC) ha de decidir si allibera els presos polítics mentre revisa la sentència de l'1-O, que condemna a penes d'entre 9 i 13 anys de presó els líders independentistes per un delicte de sedició. Avui una trentena de partits, sindicats i entitats han exigit el seu alliberament davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.JxCat, ERC, la CUP, l'ANC i Òmnium Cultural han qualificat d'"última oportunitat" per fer justícia la decisió que el ple del TC ha de prendre demà. "El TC ha de decidir si vol estar de part de l'ONU o de part de Vox, els informes de la Guàrdia Civil i les clavegueres de l'Estat", ha dit el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri.El seu homòleg a l'ANC, Josep Cruanyes, s'ha mostrat escèptic davant la possibilitat que els presos siguin alliberats per l'alt tribunal, a qui ha qualificat d'"inquisitorial". "A Espanya hi ha una persecució organitzada per la Fiscalia, la judicatura i el govern espanyol", ha afirmat.Des de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha assenyalat directament la Moncloa. "Tenim un govern espanyol que s'autoanomena el més progressista de la història però que té presos polítics", ha valorat. Artadi ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que reclami l'alliberament dels presos a la Fiscalia i que "comenci a treballar" en l'amnistia.Per part d'ERC, Diana Riba ha parlat de "causa general contra el procés" i ha lamentat que "governi qui governi" a l'Estat, els líders independentistes continuïn empresonats. "Són les estructures de l'Estat les que fan una repressió indiscrminiada", ha assegurat.El diputat de la CUP al Parlament, Carles Riera a pronosticat una "probable decepció" en relació a la decisió del TC, mentre que el president del grup d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens ha assegurat que l'alliberament dels presos és un requisit "indispensable" per deixar enrere la "judicialització de la política". També, per facilitar una taula de diàleg que, segons ha afirmat, s'ha de tornar a reunir "aviat".A banda dels partits, Òmnium i l'ANC, els sindicats CCOO, UGT, intersindical i Ustec s'han sumat a la reclamació per l'alliberament, a més de la Taula del Tercer Sector, Irídia o l'Associació Catalana pels Drets Civils.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor