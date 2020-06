Sanitat resoldrà dimecres si Barcelona i Lleida passen de forma immediata a la fase 3

El Ministeri de Sanitat resoldrà dimecres en una reunió bilateral amb el Departament de Salut si Barcelona, les regions metropolitanes nord i sud, i també Lleida poden passar a la fase 3 aquest mateix dijous. "Prendrem una decisió conjunta", ha afirmat aquest matí el ministre Salvador Illa, després de conèixer la proposta de la Generalitat . Així ho ha decidit el Procicat aquest dilluns, l'organisme que fa les propostes en matèria de desconfinament.El president de la Generalitat, Quim Torra, ja va anunciar ahir que aquesta era la intenció de l'administració catalana durant la reunió de líders autonòmics amb Pedro Sánchez, tot i la confusió generada pel fet que la petició feta pública de Palau inclogués la data de dilluns. Només dos dies abans, divendres, el Govern havia descartat demanar el salt a la fase 3 -prèvia a l'anomenada "nova normalitat"- tot i les veus que ho reclamaven, com ara l'Ajuntament de Barcelona i la sintonia que hi mostrava la conselleria de Salut, segons les fonts consultades per. Veus del consistori de la capital catalana esgrimien que les dades analitzades permetien canviar de fase, però la falta de consens al Govern sobre la decisió va frustrar que es formalitzés la proposta al Ministeri de Sanitat.La resposta del govern espanyol davant la proposta formulada aquest diumenge per Torra va ser deixar en mans dels experts la decisió. Durant la roda de premsa posterior a la reunió de presidents autonòmics, Sánchez va assegurar que el salt d'etapa es basa "en criteris epidemiològics", de manera que serien "els experts i les autoritats sanitàries" els encarregats de prendre qualsevol determinació. Si l'Estat aprova la mesura, tot Catalunya es trobarà en fase 3. Això farà que la Generalitat recuperi les plenes competències per gestionar el desconfinament, com ha anat reclamant el Govern repetidament."S'acabarà així, de fet i en la pràctica, com hauria d'haver passat fa setmanes, aquest estat d’alarma, que jutgem com a centralista i centralitzador que no hauria d’haver existit mai", va insistir el president de la Generalitat, que va tornar a demanar els 15.000 milions d'euros que reclama l'administració catalana per fer front a la crisi sanitària. Una demanda que ja va fer en l'anterior trobada de líders autonòmics.L'última etapa de la desescalada inclou una bateria de flexibilitzacions a les portes de trepitjar ja l'anomenada "nova normalitat", un estadi que s'assolirà a tot el territori a partir del 22 de juny, quan finalitza l'estat d'alarma. A Catalunya, territoris com el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, Alt Pirineu-Aran, Catalunya Central i Girona ja estan en fase 3. Aquests dos últims han estrenat etapa aquest mateix dilluns.La lletra petita del BOE fixa que en aquesta fase 3 s'amplien les trobades a grups de fins a 20 persones, s'eliminen totalment les franges horàries i es dona el tret de sortida als casals d'estiu. També s'aixequen restriccions als locals comercials i d'hostaleria i restauració, i a última hora també s'ha acabat permetent l'obertura de discoteques. A continuació, les noves accions que estaran permeses.En aquesta fase desapareixen del tot les franges horàries. També aquelles reservades per a col·lectius vulnerables, vigents en fase 2. Així doncs, es pot passejar i practicar esport no professional sense límit d'horari ni de temps. Es permetran els enterraments amb un màxim de 50 assistents en espais a l'aire lliure o de 25 en cas de tractar-se de recintes tancats. A més, l'aforament als llocs de culte per assistir, per exemple, a missa, s'amplia fins al 75%, i els casaments es poden celebrar fins a 150 persones.​​​​​​

