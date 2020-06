El Consell per la República avalarà al juliol el full de ruta del nou embat amb l'Estat

El Consell per la República, després de setmanes de reunions només telemàtiques, prepara una trobada presencial per al juliol en la qual acabarà de perfilar el full de ruta de confrontació amb l'Estat que prepara l'entitat des de fa mesos. Així ho assenyalen afonts de l'organisme que presideix Carles Puigdemont, protagonista el 29 de febrer d'un acte a Perpinyà que va aplegar prop de 200.000 persones. Aquesta trobada presencial, tenint en compte la llibertat de moviments que tenen els eurodiputats Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí pel continent, no té per què celebrar-se a Waterloo, on acostumen a produir-se cada dos o tres mesos.El full de ruta de confrontació amb l'Estat neix del missatge verbalitzat per Puigdemont Perpinyà, que es podia resumir amb aquesta expressió: "Preparem-nos". "Tenim un mot d'ordre: preparem-nos per la lluita definitiva . Ens hem de coordinar millor, ens hem d'organitzar arreu del territori. Ens hem de preparar amb el control del territori, rebutjant el règim monàrquic i els negocis abusius d'aquest estat repressor", va assenyalar l'expresident de la Generalitat en la primera ocasió que trepitjava territori català des que va marxar a l'exili a finals d'octubre del 2017. La idea de l'entitat és bastir des de l'exterior un embat que el Govern, ara per ara, no pot liderar.Des del Consell assenyalen que existeix el "deure d'avançar" en aquesta estratègia, que arribarà en ple pols preelectoral a Catalunya, on tot s'encamina a comicis a finals d'any. Les relacions entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC travessen, com en bona part dels últims temps, un moment complicat, tant per la imminència del desenllaç de la legislatura -els republicans aposten per pactar la data de les eleccions- com per les topades constants, que no s'han aturat amb la crisi del coronavirus.La redacció del document està anant a càrrec d'alguns membre del consell de govern de l'entitat, sempre sota la supervisió de Puigdemont i també de Comín, el seu responsable. Es tracta del primer full de ruta d'un organisme compartit per la majoria de partits i entitats de l'independentisme -en forma part l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), però no Òmnium Cultural, tot i haver-s'hi reunit en diverses ocasions- des de la tardor del referèndum. Hi ha hagut cimeres amb tots els actors -una d'elles es va fer a Ginebra a finals d'estiu del 2019, a les portes de la sentència-, però el moviment no ha exhibit unitat estratègia en els últims mesos, especialment aquelles que han passat pel Congrés dels Diputats, com la investidura de Pedro Sánchez.L'última iniciativa que va comptar amb el suport unànime de partits i entitats, almenys en el moment de l'arrencada, va ser el Tsunami Democràtic, del qual no hi ha accions des del Barça-Madrid del desembre de l'any passat . L'últim missatge que els seus impulsors van enviar al canal de Telegram -amb 352.587 subscriptors, encara- va ser el 14 de gener per assegurar que continuava "actiu" amb una "nova fase de protestes" que, almenys per ara, no s'han concretat. El canal encara suma 352.597 subscriptors.El Consell, fa mig any, va fer públic el seu pla de govern, que inclou la creació d'un document digital d'identitat i la posada en marxa de l'anomenat Fons per la República. Aprofitant la "seguretat jurídica derivada del fet d'estar fora de la jurisdicció espanyola", la institució liderada per Puigdemont assenyala que aquest fons ha de dotar d'estabilitat i "robustesa financera" les estratègies per culminar la independència.La reunió del juliol arribarà enmig de dos processos en marxa: el debat sobre la data de les eleccions -la vista del 17 de setembre al Tribunal Suprem sobre la inhabilitació del president Quim Torra és decisiva per al futur de la legislatura- i la reordenació de JxCat, per ara encallada . Pel que fa a la primera qüestió, Puigdemont tindrà un paper clau a l'hora de fixar la data dels comicis -hi ha prevista una reunió presencial amb Torra en les properes setmanes- i també disposarà d'incidència a l'hora d'elaborar una plataforma electoral més enllà de les sigles de JxCat.En aquest sentit, tal com va avançar aquest dissabte NacióDigital , Puigdemont treballa amb la idea de bastir un front ampli que pugui aplegar la seva formació i d'altres que integren el Consell, com és el cas de Demòcrates de Catalunya -partidaris de la via unilateral-, Poble Lliure -part de la CUP-, la Crida Nacional per la República -contrapart del PDECat en la negociació sobre el futur de JxCat- o bé Acció per la República, liderada per Aurora Madaula, membre del Consell i diputada al Parlament.

