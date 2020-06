Dimiteix el responsable dels esports a la CCMA

Crisi a la cúpula dels mitjans de comunicació públics. El responsable de la direcció d'Esports de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el periodista Christian Garcia, ha presentat aquest dilluns la dimissió a data 1 de juliol segons que ha pogut saber. Garcia, que al·lega "motius personals" per plegar, era l'encarregat de dirigir la programació d'esports a TV3, Catalunya Ràdio i els seus mitjans digitals.Garcia, amb una llarga trajectòria al periodisme esportiu, va ser el primer a ocupar un càrrec de nova creació que la direcció de la Corporació, aleshores en mans de Brauli Duart, a qui va substituir Núria Llorach. Es va crear l'any 2017 malgrat el context d'absència de drets esportius de la cadena. Es volia d'aquesta manera reforçar la independència del departament i la col·laboració entre les redaccions segons la mateixa CCMA . L'aposta de la cadena, el canal Esport3, està qüestionat per les seves baixes xifres d'audiència.Fa uns dies els grups parlamentaris van demanar la compareixença de Garcia per informar sobre el polèmic reportatge El cas Rosell , que la direcció de TV3 va fer esmenar en considerar-lo massa benèvol amb l'expresident. El comitè professional va evitar referir-se a "censura" però el director del documental, el periodista Víctor Lavagnini, va demanar que es retirés la seva firma.

