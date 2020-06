La Diputació de Barcelona detecta un increment de casos de maltractament a gent gran durant el confinament

La Diputació de Barcelona ha detectat un augment de maltractaments a persones grans durant el confinament si es comparen amb els casos registrats en els primers mesos de l'any. Així, des de la segona quinzena de febrer i fins a l'inici del confinament es van detectar 52 casos a la província de Barcelona, mentre que entre mitjans de març i fins al 9 d'abril van ser 112.Segons les dades recollides per la Diputació, el 2019 es van detectar 392 casos de maltractaments en 42 municipis, 238 a dones (76%) i 94 a homes (23,97%). El perfil de la persona maltractada, segons dades del 2017, és en un 80% dels casos una dona, d'entre 80 i 84 anys, sense deteriorament cognitiu i que necessita suport per a les activitats bàsiques de la vida diària.La persona presumptament maltractadora és moltes vegades el fill de la víctima i les tipologies més freqüents de maltractaments són el psicològic, la negligència i l'econòmic. La Diputació també detecta possibles cassos a través del Servei Local de Teleassistència, en un 90% dels casos dones.La diputada de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació, Lluïsa Moret, ha afirmat que l'abordatge de situacions de maltractament és "molt complex" perquè la persona que el pateix queda exposada en una situació d'extrema vulnerabilitat "ja que en la majoria dels casos la persona maltractadora és un familiar proper amb el qual la persona gran té una relació d'afecte i de confiança".Moret ha apostat per seguir treballant i millorant la prevenció dels maltractaments en aquest col·lectiu. "Hem de contribuir a què les persones arribin a edats avançades en les millors condicions de salut i de qualitat de vida possibles", ha manifestat.​​​​​​

