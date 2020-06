«Catalunya és casa teva»: ofensiva institucional per reactivar el turisme

"Una bona manera de reactivar Catalunya és conèixer els seus encants". La frase és d'Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement, i l'ha pronunciat en la presentació de la campanya que ha preparat la Generalitat en col·laboració amb ajuntaments i diputacions per tal d'insuflar recursos a un sector especialment afectat per la crisi del coronavirus. En la presentació, al Saló de Sant Jordi de Barcelona, també hi han estat el president Quim Torra i també Jaume Collboni, tinent d'alcalde de la capital catalana. La campanya, estructurada al voltant del leitmotiv "Catalunya és casa teva", està dotada amb 7,4 milions i s'allargarà fins a principis del 2021.Segons Torra, el país "s'hi juga molt" aquest estiu. El 14% de l'ocupació catalana forma part del turisme, i el 95% de les empreses que s'hi dediquen tenen menys de deu treballadors. El president, que s'ha anat reunint amb actor del sectors, ha demanat "saber conjugar" les reivindicacions -com ara la pròrroga de les expedients de regulació temporals- amb la reobertura de l'activitat. El president ha insistit que calen 7.500 milions d'ajuts directes al turisme català per salvar 90.000 llocs de treball.El president ha apuntat que Catalunya és un destí "segur", i ha considerat que tant els drets dels consumidors com la seva seguretat estan "garantits". "Ara és el moment de la represa", ha destacat Torra, que ha apostat pel turisme "local". "Si hi ha un país d'acollida, aquest és el nostre. Tothom serà acollit amb un somriure i amb tota la seguretat del món", ha assenyalat el president, que ha destacat la varietat que hi ha al país per acollir visitants. "Catalunya, primer destí turístic de l'Estat, volem que ho continuï sent", ha apuntat el dirigent independentista.El president ha indicat que l'excepcionalitat del moment -allunyada d'aglomeracions- també pot comportar un "estiu feliç per a molta gent". "Hi ha la necessitat de sortir, d'estar en contacte amb la natura, i en això tenim un país imbatible", ha recalcat Torra, que ha situat la campanya de turisme com un acte de "retrobament". El govern espanyol, a banda, preveu que les fronteres amb països de l'espai Schengen estiguin obertes a partir del 21 de juny , i a partir de l'1 de juliol amb Portugal.Segons ha detallat Chacón, en una primera fase es destinaran 3,3 milions per arribar al mercat català, estatal i també internacional. La vista està posada, en aquest sentit, en França, Alemanya, el Regne Unit, Bèlgica, Holanda i Luxemburg. A partir de la tardor, la campanya es reactivarà per "recuperar altres mercats" i "tornar a una posició de lideratge", segons ha apuntat la consellera d'Empresa. S'ha fet servir intel·ligència artificial per segmentar les campanyes i arribar al públic objectiu.Chacón ha apuntat que perillen 90.000 llocs de treball directes, i ha apuntat que les pèrdues poden arribar als 15.000 milions d'euros. La consellera d'Empresa ha apuntat que hi haurà una propera ajuda de 10 milions per al sector, malgrat que ha admès que neix "insuficient". El Govern, a banda, ha decidit congelar la taxa turística fins al 2021 , de manera que no s'aplicarà l'augment previst per aquest any.Collboni, que també és vicepresident de la Diputació de Barcelona, ha assegurat que la capital catalana "posa al servei" de la resta del país la capacitat d'atracció turística. "No vull fomentar les virtuts de la ciutat, sinó de la Gran Barcelona", ha apuntat el dirigent del PSC, que ha apostat per un turisme que doni una "perspectiva més àmplia" de la capital catalana i com influeix en el territori. Ha citat, per exemple, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Terrassa, el Penedès, el Montseny, Montserrat i el Berguedà.David Font, director general de Turisme i alcalde de Gironella, ha estat l'encarregat d'explicar l'enfocament per captar visitants estrangers. "La nostra voluntat és ser presents als mercats de França, Alemanya, el Regne Unit i també Benelux, i progressivament anirem a la resta de mercats europeus, asiàtics i americans", ha assenyalat Font. "Hem intentat poder mostrar al món com som, amb racons i indrets espectaculars", ha assenyalat el director general de Turisme.​​​​​​

