L'alcalde de Premià de Mar desvincula l'atac a migrants de patrulles ciutadanes

L'alcalde de Premià de Mar (Barcelona), Miguel Ángel Méndez, ha dit sobre l'atac de la nit del diumenge a un pis ocupat per joves migrants que no li va semblar una acció organitzada sinó "dues o tres persones que van actuar a títol individual, no era un grup molt organitzat", i ha qüestionat l'existència de patrulles ciutadanes en el municipi."Jo no conec l'existència d'aquestes patrulles", ha dit en una entrevista de Catalunya Ràdio i considera que un grup petit va iniciar l'atac i altres veïns es van sumar.Aquest diumenge a la nit un grup de veïns va atacar amb pedres i va accedir a un habitatge ocupat per joves migrants a la ciutat. Els Mossos van rebre un avís poc abans de les 23.00 hores per una baralla a l'avinguda Lluís Companys del municipi i en arribar es van trobar que un grup de veïns havia accedit a l'habitatge, provocant danys materials i ferint lleument un dels joves que l'ocupaven. Davant l'increment de veïns que es van aplegar a la zona va caldre més presencial policial i patrulles d'ordre públic.Més enllà d'aquesta acció, Méndez ha negat poder "confirmar un sistema organitzat" de patrulles ciutadanes a Premià de Mar, i ha assenyalat que les xifres dels Mossos d'Esquadra apunten a un descens de la delinqüència en el municipi durant els últims anys, i no al contrari. Tot i haver dit això, divendres passat va denunciar en un vídeo la "inseguretat" que es viu al municipi i exigia més presència policial als Mossos d'Esquadra. A més, reclamava a Generalitat i Estat que actués davant la situació dels joves immigrants: "La Generalitat tutela els menors però quan arriba la majoria d'edat els deixa al carrer, sense llar i sense feina i això genera problemes que patim la societat".Per altra banda, Méndez ha cridat a "no apel·lar a la violència amb més violència", ha demanat tranquil·litat als veïns, ha avisat que s'incrementaran els efectius policials en el municipi i ha lamentat que la multirreincidència delictiva no estigui més castigada en el Codi Penal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor