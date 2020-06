Aragonès reclama que la taula de diàleg amb Sánchez es reactivi «abans d'un mes»

Ultimàtum d'ERC a la Moncloa per agendar la recuperació del diàleg. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha urgit el govern espanyol a reprendre "abans d'un mes" la taula de diàleg per abordar el conflicte amb Catalunya. El president Pedro Sánchez es va comprometre a reactivar-la al mes de juliol, però encara no s'ha concretat cap data i, en paral·lel, estreny vincles amb Ciutadans . El dirigent republicà ha reclamat durant una conferència organitzada per Europa Press que la mesa es reuneixi "sense excuses" i ha advertit que la crisi del coronavirus en cap cas "aparca" un conflicte que continua vigent i que no es resoldrà tampoc amb una eventual inhabilitació del president Quim Torra.L'estratègia d'ERC pivota en continuar explorant el diàleg amb la Moncloa per trobar un desllorigador al conflicte i reforçar el seu rol basat en tenir pes aritmètic per condicionar el govern espanyol. Després que hagi quedat congelada arran de l'esclat de la crisi sanitària, Aragonès ha argumentat que és "raonable" que la taula que es va pactar a canvi de permetre la investidura de Sánchez s'hauria de tornar a convocar abans del 15 de juliol. Diàleg, acord i consulta, ha insistit, han de ser els tres puntals d'aquest espai d'interlocució davant del qual Junts per Catalunya exhibeix desconfiança.Aragonès ha insistit, especialment, en què es mantinguin les condicions en què es va acordar la mesa i que aquestes conclusions siguin sotmeses a votació de la ciutadania. Referèndum i amnistia continuaran sent les dues reivindicacions que plantejarà ERC. Els republicans, ha subratllat, ni renunciarà al camí del diàleg ni tampoc a l'objectiu de la independència.El vicepresident ha urgit a reunir la taula just el dia abans en què el Congrés dels Diputats voti una moció del PP per dinamitar la taula amb Catalunya i en un moment en què Sánchez preveu allargar els acords amb Cs més enllà de l'estat d'alarma. Aragonès no s'ha estat de llançar una advertència en aquest sentit i ha considerat "insostenible" que el PSOE i Podem busquin una sortida a la crisi econòmica de la mà de les "teories neoliberals" de Ciutadans. "La contradicció la tenen ells", ha assenyalat.En matèria econòmica, Aragonès ha subratllat la importància d'apostar per receptes diferents a la crisi del 2008 basades en la inversió pública. "S'ha de rescatar els treballadors i l'economia productiva", ha assegurat tot advertint que la recepta de l'austeritat "no val", sinó tot el contrari: "Cal expansió de la despesa pública i encertar a on s'aboca". Pel que fa a xifres concretes, l'impacte que preveu sobre els actuals pressupostos és de 5.000 milions d'euros que principalment s'han de destinar a la sanitat, a l'educació i al sistema residencial. Sota el seu criteri s'ha de fer una ampliació de pressupost i no una revisió, ja que considera que tal i com està dissenyat ja és "la primera pedra de la reconstrucció".Amb aquesta xifra sobre la taula, ha tornat a insistir que és "insuficient" el fons de 16.000 milions que el govern espanyol ha activat per a les autonomies i considera que s'hauria d'ampliar fins als 25.000 milions. Sí que ha mostrat optimisme amb el fons de 750.000 milions que preveu posar en marxa la Unió Europea preferiblement en format de transferències a les economies més colpejades per la pandèmia, tot i que encara està pendent de definir-se la seva aplicació. Pel que fa a aquesta reconstrucció, Aragonès ha emplaçat tant al PSC com als comuns a treballar des de la seva presència al govern espanyol perquè aquests recursos arribin a Catalunya.Aragonès no ha avançat si han prosperat o no les converses amb Torra per intentar acordar quan es poden celebrar eleccions a Catalunya tenint present que, si el president és inhabilitat, el calendari es posarà en marxa de forma automàtica. Els d'Oriol Junqueras ja fa mesos que insisteixen que cal evitar que sigui el Tribunal Suprem qui torni a marcar la pauta de les eleccions.Això sí, el vicepresident i líder extramurs d'ERC s'ha refermat en què no hi tornarà a haver una candidatura única independentista als comicis. "Quan l'independentisme ha anat junt ha tingut menys suports", ha argumentat. Aragonès ha advertit que ERC no és "només independentista", sinó que també és d'"esquerres, republicà i feminista", motiu pel qual considera que cal confrontar models a les urnes.

