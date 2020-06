El PSC de Terrassa retira la confiança política i institucional a Jordi Ballart

El grup municipal del PSC a Terrassa ha anunciat que retira la confiança política i institucional a l'alcalde la ciutat, Jordi Ballart, per haver recolzat l es acusacions de dos veïns de la ciutat contra Alfredo Vega, líder dels socialistes de Terrassa, per presumptes insults homòfobs. En un text publicat aquest diumenge a xarxes socials, el batlle egarenc manifestava la seva confiança en els dos veïns i relatava una adolescència "difícil" marcada per l'hostilitat social envers la seva orientació sexual. En un comunicat, el PSC egarenc explica que s'ha pres la decisió pel "clima de desconfiança" de les últimes setmanes entre govern i oposició i lamenten que l'alcalde doni suport a la "falsa acusació" de dos veïns que denunciaven, en una carta publicada en aquest mitjà, que un membre del PSC s'havia referit a l'alcalde com a "maricon".El partit socialista, del que Ballart havia format part, li recrimina no haver-s'hi posat en contacte "per tal d'aclarir la situació". En el mateix text, la formació critica que "en comptes d'intentar aclarir" els fets, l'Ajuntament hagi posat els fets en coneixement del Servei d'Atenció Integral LGTBI de la Generalitat..Després d'aquest anunci, el grup municipal socialista deixarà d'assistir provisionalment a les reunions del Pacte de Ciutat fins que Ballart rectifiqui i assumeixi "la seva obligació de restablir la confiança i la cordialitat". La formació, però, manifesta la seva "responsabilitat i voluntat" en la participació en l'acord, tot i que assegura que "l’actitud de l’alcalde dificulta establir la confiança necessària per continuar amb les reunions" entre els grups polítics.En aquest sentit, la secció local del PSC ha anunciat que convocaran una sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Transparència, per tal que compareguin totes les persones implicades i poder esclarir els dubtes amb relació a aquest assumpte. Dies enrere, en una roda de premsa, ja van anunciar que es querellarien contra les acusacions, que consideren "un intent de revenja".

