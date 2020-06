Catalunya suma quatre morts més per coronavirus i 109 nous contagis

El darrer balanç del Departament de Salut del coronavirus a Catalunya suma 4 morts més al total, que eleva la xifra a 12.457 defuncions des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa a les altes, en les darreres 24 hores 13 persones han superat la malaltia, i en total ja són 39.052.En l'últim dia, hi ha hagut un nou ingressat greu (4.112 en total), si bé el nombre total de pacients a les UCI catalanes ha baixat a 82. Amb tot, els positius s'eleven a 69.674 després de sumar-ne 109 més.Del total de defuncions, 6.799 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari (un més que ahir), 4.084 a una residència i 788 al domicili. Els 786 casos restants no són classificables per manca d’informació.​​​​​​

