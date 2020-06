Els comuns veuen «incompatible» uns pressupostos de la mà de Cs i ERC

Els comuns consideren que els acords del govern espanyol amb Ciutadans són "conjunturals" i que una entesa estable per aprovar, per exemple, els pressupostos generals de l'Estat és "incompatible" amb Podem i els comuns si es tenen en compte les propostes en matèria econòmica que fins ara ha defensat el partit taronja. "Tindrem més a acordar amb ERC que amb Ciutadans", ha assegurat el portaveu de Catalunya en Comú i diputat al Congrés, Joan Mena.L'objectiu de Pedro Sánchez és elaborar uns pressupostos que comptin amb el suport tant de Ciutadans com d'ERC , fet que desperta recels tant entre les files de Podem com dels republicans, que esperen que en les pròximes setmanes es fixi la data de la taula de diàleg amb Catalunya.Precisament, aquest dimarts es votarà a la cambra baixa una moció del PP que demana que es dinamiti aquesta taula. La previsió és que Ciutadans hi voti a favor, juntament amb els populars, mentre que Podem votarà en contra i probablement així ho farà també el PSOE.Després de les últimes informacions que han transcendit sobre els GAL i les vinculacions amb l'expresident Felipe González, Mena ha reclamat que el dirigent "hauria de donar explicacions sobre aquesta etapa fosca i obscura" de l'estat espanyol.Sobre la desescalada, els comuns han lamentat que des de la Generalitat no s'hagi demanat que Barcelona passés ja aquest dilluns en fase 3 i ha lamentat la "competició" en què, segons ells, s'ha instal·lat el president de la Generalitat, Quim Torra, amb el govern espanyol. Des de Catalunya en Comú reclamen també que es compleixin els compromisos de convocar eleccions un cop passi l'emergència sanitària.​​​​​​

