Barcelona reobre les escoles bressol

Una nena arriba a l'escola bressol L'Arbret de l'Eixample, a Barcelona, el primer dia de reobertura de les llars d'infants municipals Foto: ACN

Les 101 escoles bressol municipals de Barcelona han reobert aquest dilluns amb una demanda de 1.535 infants, 620 educadors i 520 professionals de suport, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona. El consistori preveu que al llarg de la setmana es podran anar incorporant més nens a les 365 places lliures que queden amb la ràtio actual fins arribar a les 1.900 places disponibles.A més, afegeixen que, un cop s'entri en fase 3 i els grups puguin ser de 10 infants, se'n podran incorporar més. L'Ajuntament ha explicat que, un cop estiguin ateses totes les famílies que no poden teletreballar, tindran prioritat els fills de famílies en situació més vulnerable o monoparentals.Tot i que les escoles bressol de Barcelona ja podien obrir dilluns de la setmana passada, un cop la ciutat va entrar en fase 2, l'Ajuntament de Barcelona va decidir esperar a aquest 15 de juny. El consistori estava pendent de la modificació del pla d'obertura de centres educatius per part del Departament d'Educació que flexibilitzés les mesures sanitàries. El Procicat va aprovar aquesta modificació el 7 de juny.El consistori ha reobert les escoles bressol municipals com a servei essencial i davant de la "necessitat social" de prestar aquest servei públic. Amb la modificació aprovada pel Procicat, l'Ajuntament ha reobert els centres en base ales noves condicions, que constaten "la dificultat de mantenir permanentment la distància física i assumint que es mantindrà en la mesura del possible".L'horari dels centres serà de 09.00 a 15.00 de dilluns a divendres, l'habitual de l'estiu, i hi haurà servei d'acollida de 08.00 a 09.00 hores. També hi haurà servei de menjador, tant per a esmorzar com per a dinar.

