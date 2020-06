Marta Farrés: «El món local ha de ser peça indispensable de la reconstrucció»

Farrés analitza l'any de mandat Foto: Juanma Peláez

Un any de Farrés d'alcaldessa Foto: Juanma Peláez

Farrés responent a les preguntes de NacióSabadell. Foto: Juanma Peláez



"Volem que s'entengui que la realitat del país va molt més enllà de l'avinguda Diagonal i el carrer Balmes"

Farrés al seu despatx de l'Ajuntament Foto: Juanma Peláez

El 15 de juny de 2019, Marta Farrés era investida alcaldessa de Sabadell , la primera que tenia la ciutat. El PSC tornava a la plaça Sant Roc, després de quatre anys de l'autodenominat "govern de transformació". Sota el braç duia una carpeta amb tot de projectes per desenvolupar fins a 2023, a més de donar continuïtat a d'altres d'heretats. Però l'aparició del coronavirus ho ha canviat tot i ha convertit el que eren idees en incerteses.Farrés assegura que ha de refer els plans inicials i decidir "què prioritzem", a la vegada que avisa que els efectes del virus aniran impresos en els comptes municipals dels anys vinents. De fet, aquesta pandèmia ha marcat aquest primer aniversari, però a la vegada ha de servir per reivindicar el municipalisme, que "ha estat donant la cara" aquests mesos. Un any concentrat en una conversa amb- Aquests dies, amb alcaldes que també començàvem, ho hem comentat. Doncs, si ens ho arriben a dir, crec que ho tornaríem a fer, perquè som així.Han estat uns mesos molts durs, especialment les últimes setmanes. Si m’arriben a dir al Nadal que hi haurà l’esclat d’una pandèmia, no m’ho hagués cregut.Hem estat a l’altura de les circumstàncies i amb el que em quedo de tota aquesta situació, malgrat la duresa, és que ha sortit el millor de tothom. En el cas de l’Ajuntament, la vocació de servei públic, de voluntat de servei.- Encara no ho sé. Abans de l’estiu hi haurà un nou cronograma dels projectes previstos i caldrà redefinir-ho tot. La pandèmia no només afectarà aquests pressupostos, sinó els de tot el mandat. Un cop tinguem l’impacte econòmic del coronavirus i ho posem al costat del que volíem fer, que inicialment era viable en quatre anys, doncs amb aquest nou escenari, veurem què prioritzem.- Sí, es manté aquesta forquilla. Ens falta saber les ajudes que rebrem, no sabem ni per part de la Generalitat, ni de l’Estat, ni de ningú. Espero que no ens deixin sols al món local, perquè hem estat donant la cara durant aquests mesos i hem de ser peça indispensable de la reconstrucció i això vol dir tenir recursos per poder-ho fer.- Ho vaig dir des del primer dia: la voluntat era d’arribar acords amb tothom, de sumar amb aquells que tinguessin bones idees. Això no només va de partits. Si alguna cosa permet la política municipal és treballar, en aquest cas, per Sabadell. La mateixa ciutat ha de tendir a unir, que és diferent en d’altres àmbits. I aquesta actitud continua. Abans de la pandèmia, hi havia partits amb una clara voluntat de treballar per la ciutat, amb tota la discrepància política, i amb d’altres ha estat més complicat. Espero que amb la Covid-19 s’hagin adonat de la importància de treballar plegats.- Sí, però amb matisos, i n’hi ha hagut molts i de diferent to. Crec que el deadline el tindrem amb l’aprovació del pla de xoc i espero aquesta actitud. Crec que hi ha hagut un gran esforç de l’Ajuntament, de tothom, i espero que hi hagi aquestes complicitats.- Legítimament cadascú ha de fer el que li sembli. No està bé obrir polèmiques sobre això, tant fer-ho com no, em sembla bé. Com a alcaldessa no jutjaré cap de les dues actituds.Més que polítiques i iniciatives, un concepte més aviat filosòfic: adonar-nos que tot és fràgil, que hi ha incertesa i hi ha coses que s’han de protegir. Per exemple, dir que la “sanitat importa” no és un eslògan. Importa i així ha quedat palès. Cal inversió i que li donem importància, però com forma part de la nostra normalitat, potser no li hem donat valor.- En el pla de xoc hi ha una línia d’actuació de transformació, com ara, pacificar diferents zones de la ciutat, espai per a la bicicleta... S’ha de veure com evoluciona. El que no podem fer és canviar-ho tot de cop. Anem a fer les coses i a fer-les bé. Un exemple molt il·lustratiu, que no té res a veure, però perquè s’entengui el que vull dir. Quan va esclatar la pandèmia, tots els ajuntaments anaven bojos per comprar mascaretes. Nosaltres vam esperar una mica i han acabat sortint millors productes al mercat. Amb això vull dir que, de vegades, val la pena esperar una mica. A mi em fa por que s’improvisi i les preses.Insisteixo, cal esperar com evoluciona la pandèmia i, de moment, els talls dels principals eixos els caps de setmana i festius estan funcionant, sense problemàtiques i amb una valoració extraordinària. Això era impensable fa uns mesos. Hi haurà canvis, però amb els tempos que corresponguin. Com deia Cantinflas: “No se me atrasen pero tampoco se me adelanten”.- De moment tot l’estiu i després valorarem amb totes les zones afectades com queden, però ens ha donat l’oportunitat d’experimentar i veure si funcionava.- Hi ha d’altres fórmules, amb pisos més petits. Davant l’emergència sí que ha funcionat molt bé, però viure en un alberg no deixa de ser una anormalitat. I s’ha de dignificar aquest tipus de recurs, amb models més petits i que es pugui fer acompanyament.- Estem acabant de veure el cost, perquè han sortit diferents xifres. Esperarem a tenir l’informe definitiu. Un cop sapiguem l’import exacte, entre totes les administracions competents, ens hi haurem de posar. L'elecció de la pista coberta no va ser nostra, va ser de la Generalitat. Nosaltres vam fer diverses propostes i davant la situació que hi havia, vam donar tot el suport des de l’Ajuntament. Salut i salvar vides era molt més important que qualsevol altre element.- Estic tranquil·la i tornaria a prendre la mateixa decisió. Era una emergència sanitària, no vaig tenir cap dubte, ni el tinc ara. I estic contenta que es mantingui fins a finals d’any a la ciutat - La voluntat és que en aquest mandat es treballi per tenir la connexió dels dos aparcaments i fer treballs en superfície al Passeig. I en relació al mercat de Campoamor, aquesta setmana hi haurà novetats. Hi ha un projecte que m’ha entusiasmat, és molt positiu i que va en la línia de no crear una ciutat de dues velocitats. Curiosament, ha estat un dels projectes que durant la Covid-19 ens hi hem pogut entretenir.- Aquest tema ha quedat parat amb la pandèmia. Però la voluntat segueix sent la mateixa i d'aquí l'aturada de l'atorgament de llicències durant un any , per fer un plantejament d’on situar aquest oci nocturn. Ara s’ha tornat a engegar la maquinària per saber on serà o seran, perquè pot ser més d’un espai. Hi havia algunes idees abans de la Covid-19 i s’han de repescar.- Estem acabant de tancar-ho, però serà abans de marxar de vacances d’estiu. S’està treballant i no serà ni un acte de govern municipal, ni d’Ajuntament sinó de ciutat, amb garanties i complint totes les limitacions sanitàries. Un homenatge, per una banda, a les víctimes de la Covid-19 i d’altres ciutadans que han mort, no per aquesta malaltia, però que no s’han pogut acomiadar i, de l’altra, un reconeixement per a tots els col·lectius i persones que han ofert ajuda durant aquest període. Així com perquè quedi un testimoni per al futur.- Smatsa havia de tornar un diners i s’havia de veure si a través d’uns avals complia. És un tema estrictament tècnic. Si compleixen se’ls hi fa el fraccionament i si no, no se’ls concedeix. Però això passa amb ells com en qualsevol altre i no hi ha més tema. Aquesta polèmica no l’entenc.- No em preocupa gens ni mica. Hi ha informes tècnics, no hi ha hagut intromissió política. Si es compleix, s’atorga el fraccionament i si no, doncs, no es dona. Tinc absoluta confiança amb els expedients que s’han fet.- Sí, està al plec d’al·legacions del Pla de Mobilitat del Vallès i ara veurem si la Generalitat ens les accepta.- Com a resum dels diferents debats que hi ha al voltant d’aquesta idea: crèiem en Barcelona com a motor d’impuls, ens la mirem amb complicitat i no amb reticència. Però això també significa que quan es planifica Catalunya se'ns tingui presents. Ens queixem del centralisme de Madrid i, de vegades, no ens n’adonem del que hi ha aquí. Hi ha una segona corona de municipis que constituïm una part molt important de l’activitat econòmica del país i som molta la població i s’ha de replantejar. La relació s’ha de flexibilitzar i això vol dir en temes de transports, d’enllaços i molts elements. S’ha de fer més fàcil.- Crec que sí, però no només amb l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, també amb els de Mataró, Granollers i d’altres ajuntaments d’aquesta segona corona. Hi ha una voluntat claríssima que tinguem pes i no tot es decideixi des de Barcelona. Volem que s’entengui que la realitat del país va molt més enllà de l'avinguda Diagonal i el carrer Balmes. Tenim molt clar el front comú i no és va en contra de Barcelona sinó fer una aliança de veritat d’aquesta segona corona.- Serà molt diferent. S’anirà explicant, és complicat amb les mesures de seguretat actuals. Si ens deixen més, farem més. El que està descartat són les aglomeracions. Ara per ara contractem de tal manera que si s’ha de reduir, es faci i si es pot ampliar, que així sigui. S’està treballant d'aquesta manera amb totes les incerteses que suposa.Però, hem de reivindicar aquesta part de la cultura i s’ha de celebrar la Festa Major per evitar que es propagui la idea que la cultura és prescindible, perquè no ho és. I encara que sigui molt diferent, molt més petita, de KM 0, no els hem de deixar sols. Hem d’injectar diners a la cultura, perquè quan tot torni, no quedarà res i, per tant, compromís polític de donar suport cap a les entitats i la gent que fa cultura a la ciutat.- Hem decidit, com es va dir en el ple, que malgrat rebutjar l'urgència podíem estar d'acord , amb matisos, del contingut, però volíem treballar sobre el tema. Crec que les polèmiques sobre banderes no ens ajuden a tirar endavant ni a les ciutats ni el país, i amb la situació actual hem de distingir el que és important del que no ho és. Estem per la ciutat i en els projectes que hem anat parlant.- Sí, de moment, no les tocarem.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor