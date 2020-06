Jornada compactada i 44.500 mestres més: les demandes d'USTEC per al nou curs

Presencialitat i màxima seguretat. Sobre aquestes dues premisses es fonamenta la proposta per al nou curs escolar que el sindicat USTEC, el majoritari en el sector de l'educació, ha presentat aquest dilluns al matí. De cara al setembre, el sindicat reclama reduir ràtios d'alumnes a les aules, amb deu alumnes a infantil i primària, i quinze a secundària. Això es tradueix en un increment necessari de les dotacions de docents i és per això que USTEC demana ampliar-la en 44.500 professionals més (19.500 més a infantil i primària i 25.000 més a secundària).El sindicat ha demanat al Departament d'Educació que el pla de retorn al setembre sigui "negociat" i inclogui els representants dels treballadors, i han insistit en la necessitat de planificar el nou curs tenint en compte les qüestions educatives i sanitàries, i no tant la vessant econòmica i pressupostària. En aquest sentit, USTEC planteja una jornada compactada fins a l'hora de dinar i un horari lectiu "intensiu", amb menys temps de presència de l'alumnat als centres per "minimitzar riscos". "L'escola no serà el lloc més segur", ha dit Ramon Font, portaveu d'USTEC.Font ha esbossat la proposta i no s'ha estalviat crítiques a la conselleria que pilota Josep Bargalló, a qui critica no haver consensuat el pla de reobertura del juny i no haver fet cap inversió per poder obrir els centres durant tres setmanes abans d'acabar el curs. "Està costant molt la comunicació amb el Departament", ha lamentat, i ha alertat que el juny era "l'assaig" per al setembre, i no hi ha hagut "inversió de cap mena". El portaveu ha demanat evitar la "improvisació" que, segons el sindicat, ha imperat durant l'emergència sanitària.De cara al nou curs, el sindicat planteja que els horaris d'entrada i sortida siguin esglaonats per edats i que es continuï oferint el servei de menjador. També que el personal docent no faci tasques de monitoratge. Des d'USTEC es demana reduir les sessions lectives a un màxim de 45 minuts amb dues estones de pati, que també hauria de ser esglaonat. Des del sindicat reclamen respectar "estrictament" la jornada de docents i personal de suport educatiu, i evitar "doblar la jornada" amb un possible curs "híbrid".En aquest sentit, proposen un nou curs amb 23 hores de primària i 30 de permanència, i 18 de secundària i 24 de permanència. En un hipotètic escenari telemàtic, insisteixen que la suma d'hores de dedicació no pot superar les establertes per llei. USTEC és partidari de la simultaneïtat de "grups desdoblats" i, per això, reclama fer un "inventari d'espais" que els centres puguin dedicar a activitats educatives.En aquest sentit, ha reclamat més recursos de cara al setembre per afrontar una curs que es preveu inèdit. El sindicat tampoc veu amb bons ulls l'ensenyament per via telemàtica. Font ha alertat que durant el confinament s'han accentuat les desigualtats, especialment en aquells alumnes que no tenen accés a dispositius informàtics o connectivitat. "Calen més recursos per atendre la diversitat de l'alumnat. Les diferències a les llars són un reflex de la segregació escolar al país", ha lamentat el portaveu. Per això, ha demanat regular l'atenció telemàtica de manera centralitzada. En cas que calgui un nou confinament, reclamen que el Departament proveeixi de recursos tècnics i materials, i garantir la formació dels docents.Pel que fa a la conciliació, USTEC trasllada la responsabilitat a les empreses més que no pas en les escoles, i proposen que l'administració adapti permisos i llicències al nou escenari laboral i, si cal, es creï un permís retribuït per als treballadors que no puguin treballar presencialment. En aquest sentit, demanen prestacions econòmiques que permetin a les famílies tenir curs dels menors mentre no puguin anar a l'escola de manera convencional.El sindicat també ha demanat al Departament que proporcioni mesures de prevenció als centres i proposen la creació de la figura d'un "coordinador sanitari" per cada centre, que treballi en col·laboració amb el coordinador de riscos. Reclamen també elaborar un protocol que tingui en compte els possibles escenaris i problemes que puguin succeir durant el curs. vinent, com ara rebrots de la malaltia. En aquesta línia, Font recorda que garantir les mesures de seguretat als centres és complicat, especialment pel que fa a la distància de seguretat.Des del sindicat s'oposen a fer noves oposicions de cara al setembre i reclamen optar per la via excepcional de "funcionaritzar el personal interni". "La nostra proposta és substituir les oposicions per a docents previstes per setembre per un concurs de mèrits que permeti la integració de la major part dels treballadors eventuals a la funció pública", sostenen des d'USTEC.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor