Afloren els efectes del confinament en animals de companyia

La protectora d'animals Lydia Argilés de Lleida alerta que aquests últims dies ha rebut un allau de trucades de famílies que volien deixar el gos a la protectora durant el dia perquè "no es portava bé".Segons ha explicat a l'ACN Christian Tomàs, educador caní de Buixits, a Golmés (Pla d'Urgell), el desconfinament ha fet augmentar l'estrès dels animals i ha fet aflorar alguns problemes de conducta. "Però aquesta angoixa es pot superar", asseguren tant Argilés com Tomàs. Això és el que pretén fer la Sílvia Oliva, que aquests dies porta la 'Nit', la gossa de la família, a Buixits perquè el desconfinament, explica, li està causant ansietat i volen preparar-la també de cara al setembre quan els nens tornin a l'escola i es quedi sola a casa.Un dels problemes de l'estat d'alarma ha estat l'afectació anímica que aquest ha tingut en els animals. Argilés explica que les últimes setmanes està rebent "moltíssimes" trucades de famílies que han detectat problemes de conducta en els animals perquè, després de tres mesos confinats, ara les persones comencen a sortir per anar treballar, la casa es queda buida i els gossos comencen a bordar i a trencar coses a causa de l'estrès i l'ansietat que els provoca la soledat.A la Lydia la truquen per demanar-li si poden dur el gos a la protectora durant el dia i anar-lo a recollir al vespre però, a banda que aquesta no és la funció del centre, ella explica que no pot assumir més gossos. "Jo els recomano que portin l'animal a un educador caní perquè aquest estrès es pot superar amb paciència i tractament professional", explica.La Lydia Argilés té 150 gossos a la protectora. Explica que durant el confinament ho han passat malament perquè molts voluntaris no han pogut seguir col·laborant mentre que l'activitat a la protectora no s'ha aturat. Tot i això, el ritme d'adopcions ha augmentat, explica.Mentre que en tot el 2019 van sortir adoptats 298 animals, fins a mitjans de juny de 2020 ja se n'han adoptat 165. A més, els abandonaments han baixat durant el confinament, assegura Argilés. Durant els primers cinc mesos de l'any passat van arribar a la protectora 140 gossos abandonats i enguany n'han entrat 117 en el mateix període. A més, celebra Argilés, algunes persones que tenien gossos apadrinats van acceptar acollir-los durant el confinament i una desena ha acabat adoptant-los perquè formin part de la seva família.El Christian Tomàs, de Buixits, és educador caní i assegura a l'ACN que aquestes últimes setmanes han notat un augment de clients que decideixen portar el gos al seu centre per problemes de conducta derivats del desconfinament. La demanda els ha pujat aquests últims dies un 30%. Fins i tot ofereixen un 'pack post-covid' per a aquells clients que ja tenien una base treballada però que han vist que amb tres mesos de confinament han ressorgit alguns problemes, principalment relacionats amb els hipervincles, com l'ansietat per separació."Els gossos s'han trobat que en només 24 hores es va fer el silenci, va desaparèixer tothom del carrer i no hi havia cotxes però dos mesos després ha sortit tothom al carrer de cop", explica Tomàs. Això ha fet que molts animals tinguin por de qualsevol soroll i que reaccionin lladrant més de l'habitual.Alguns animals també tenen problemes derivats de la solitud. Hi ha gossos que no accepten quedar-se sols a casa després d'estar-hi tres mesos amb tota la família durant 24 hores al dia. "Calen protocols nous", explica, i per implantar-los, l'ideal és posar-s'hi almenys quinze dies abans de començar a treballar. "La família ha de crear una zona agradable i divertida pel gos a casa perquè vulgui quedar-se en aquell espai", explica Tomàs, i els educadors canins poden ajudar amb la feina inicial i recomanant pautes a seguir.Un dels animals que assisteix aquests dies a les sessions 'post-covid' que ofereixen a Buixits és la Nit. És una gossa de dos anys i mig que una família va adoptar a la protectora de Tàrrega quan tenia pocs mesos i que té molta por. Ara, després del confinament, la seva propietària, la Sílvia, explica que té molta ansietat quan veu altres persones perquè ha estat tres mesos "envoltada de tranquil·litat" quan sortien a passejar.A més, durant aquest temps, afegeix, ha estat 24 hores a casa amb la família i volen treballar amb temps l'estrès per separació perquè no pateixi de cara al setembre quan els nens tornin a classe i els adults a treballar i no senti un buit quedant-se a casa sola.​​​​​​

