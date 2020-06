Biblioteques, menjadors i patis: els espais que es convertiran en aules el setembre

La ministra d’Educació, Isabel Celaá, ha descartat aquest dilluns la instal·lació de nous barracons per adaptar el curs escolar a les mesures de prevenció contra el covid-19. En una entrevista a RNE, Celaá ha apostat per utilitzar espais com biblioteques, menjadors o patis. “Ens podem arreglar amb els espais que tenim”, ha afirmat.Celaá també ha afirmat que els 2.000 milions d'euros promesos pel seu executiu per a les comunitats autònomes són per “atendre les necessitats del sistema” però “no té sentit donar més a qui no té cap mancança”. Ha apuntat que alguns centres concertats “poden necessitar” part d’aquests recursos.Celaá ha afirmat que amb els càlculs que ha fet el seu ministeri es pot complir la separació d’1.5 metres entre alumnes aprofitant tots els espais dels centres. Ha parlat fins i tot dels patis d’escola en els mesos en que hi pugui haver bon temps, on “hi acostuma a haver una part a cobert”, i ha recordat que els països nòrdics, amb un clima molt més fred, han optat per utilitzar espais a l’aire lliure. “Amb els càlculs que hem fet, si optimitzem tots els espais que té el centre, hi poden cabre, malgrat que hi pot haver excepcions”, ha dit.

