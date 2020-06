Denuncien una agressió racista dels Mossos: «No ets un humà, ets un mono»

El Jutjat d'Instrucció número 5 de Manresa està investigant una presumpta agressió racista policial al Wubi, un jove que quan van passar els fets tenia 20 anys, a Sant Feliu Sasserra (el Bages). Els fets es remunten a gener de 2019 quan el noi sortia de casa seva on s'estava fent un desnonament.Segons explica la mateixa víctima i SOS Racisme, agents dels ARRO dels Mossos d'Esquadra el van vexar, el van insultar i el van agredir. Quan va veure per on anava l'acció policial, en Wubi va encertar a engegar la gravadora del mòbil i va recollir un àudio on, de forma explícita, se sent com li diuen que és "un mono" i altres vexacions i l'avisen que el que ha de fer quan vegi la policia "és córrer". La gravació l'ha fet pública Directa SOS Racisme denuncia "la manca de mecanismes de control, impunitat, racisme i corporativisme policial en què els agents treballen" al cos dels Mossos d'Esquadra. Segons ha explicat l'entitat antiracista, "el comissari Codina es va limitar a escoltar i va assegurar que no es podia emprendre cap actuació contra els agents mentre el procediment penal estigués en curs".Davant l'evidència de l'àudio aportat pee Wubi i SOS Racisme, la jutgessa del Jutjat número 5 de Manresa va obrir diligències i en aquests moments el cas es troba en fase d'instrucció, però els agents segueixen treballant a l'espera de judici, segons assegura l'entitat.El mateix Wubi, que actualment viu a Sabadell, ha explicat el testimoni a través de les xarxes socials de SOS Racisme.

