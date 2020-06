Mor el periodista Manuel Cuyàs

El Col·legi de @periodistes_cat consternat per la mort del col·legiat Manuel Cuyàs. La Junta expressa el seu més sentit condol a la seva família, amics i companys. pic.twitter.com/UVRtGL51K2 — Col·legi de Periodistes de Catalunya (@periodistes_cat) June 15, 2020

El periodista i escriptor Manuel Cuyàs (Mataró, 1952) ha mort a l'edat de 67 anys després de temps combatent una leucèmia. La seva carrera periodística va estar molt lligada a El Punt Avui, on últimament publicava un article diari. Però més enllà d'això, la seva figura destaca sobretot per haver estat el curador de les memòries de Jordi Pujol.La seva trajectòria com a periodista es va forjar en la premsa local, concretament al setmanari El Maresme i la revista Mataró Escrit, de les quals en va ser cofundador i col·laborador. Va ser més endavant quan el 1987 va començar a col·laborar amb El Punt Diari i el 1995 va esdevenir director editorial de la divisió creada al Maresme (El Punt del Maresme), una tasca que va desenvolupar fins el 2001, quan va ser nomenat director de l’edició de Catalunya.L’any 2010 va guanyar el premi Manuel Bonmatí de periodisme, convocat pel Rotary Club de Girona, per l’article La fi del 'Girona rai', publicat a El Punt; el 2012 el premi Ploma d’Or de la facultat de periodisme de la UAB i el 2013 el premi a la trajectòria de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català.Fa un any, en una entrevista a, va explicar la seva experiència treballant amb les memòries de l'expresident i assegurava que no es sentia "enganyat" per aquest després d'haver-hi treballat. Recuperam aquí la peça on també parlava d'altres qüestions com el judici del Suprem i les seves darreres publicacions.Cuyàs també havia publicat diverses obres com El nét del pirata i Enamorats de l'Audrey Hepburn. Molt arrelat al seu territori, el periodista també havia escrit diverses obres sobre Mataró i el Maresme.Cuyàs era llicenciat en Història de l’Art i també havia ha estat gestor cultura a l’Ajuntament de Mataró i posteriorment a l’Olimpíada Cultural (1983-92).

