Ataquen amb pedres un pis d'immigrants a Premià de Mar

Les patrulles pacífiques de Premià de Mar: pic.twitter.com/j3aO425GIK — Sara Montesinos (@SaraMMP) June 14, 2020

Agressió a joves migrats a #PremiàdeMar. Un grup organitzat llença pedres i increpa un habitatge. No tolerarem racistes als nostres pobles! #AlertaUltra pic.twitter.com/K22OpengQF — UCFR Premià (Unitat Contra el feixisme i racisme) (@UCFR_Premia) June 14, 2020

Una altra agressió racista a Premià De Mar. O les institucions acteun INMEDIATAMENT o aixo no pot acabar bé pic.twitter.com/yNl4fZFo9t — Zakaria (@Zakaelk) June 14, 2020

📣⚠️[Comunicat urgent] Davant l'atac i intent de desnonament per la força a un pis de joves migrants de la plaça Dr. Ferran de #PremiàdeMar i posteriors aldarulls pels carrers del municipi:https://t.co/ZPhypv20Ty — Crida Premianenca (@cridapremianenc) June 15, 2020

Un grup de veïns va atacar amb pedres i va accedir a un habitatge ocupat per joves migrants a Premià de Mar (Maresme) aquest diumenge a la nit. Els Mossos van rebre un avís poc abans de les 23.00 hores per una baralla a l'avinguda Lluís Companys del municipi i en arribar es van trobar que un grup de veïns havia accedit a l'habitatge, provocant danys materials i ferint lleument un dels joves que l'ocupaven. Davant l'increment de veïns que es van aplegar a la zona va caldre més presencial policial i patrulles d'ordre públic.Segons els Mossos, els veïns van increpar els agents i van fer destrosses al mobiliari urbà i els agents van fer diverses càrregues per dispersar la gent. Cinc mossos van resultar ferits lleus.Un cop els agents van dispersar els veïns, van acompanyat els joves a una habitació. Els Mossos han obert una investigació per identificar els autors dels fets.L'alcalde del municipi, Miquel Àngel Méndez, va denunciar en un vídeo el passat divendres la "inseguretat" que es viu al municipi i exigia més presència policial als Mossos d'Esquadra. A més, reclama a Generalitat i Estat que actués davant la situació dels joves immigrants: "La Generalitat tutela els menors però quan arriba la majoria d'edat els deixa al carrer, sense llar i sense feina i això genera problemes que patim la societat".En el mateix vídeo, criticava la "facilitat" per ocupar habitatges i ha defensat la propietat privada "per defensar el dret dels propietaris i perquè normalment les ocupacions són un focs de problemes de convivència". Per últim, criticava la "tebiesa" del codi penal davant la multireincidència."Hem de reconèixer el sentiment de ràbia que té la població, que compartim, però és moment de demanar calma i deixar actuar les forces de seguretat", afirmava.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor