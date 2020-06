Torra defensa la independència com l'única opció davant dels «límits» vistos durant la pandèmia

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat aquest diumenge la independència "com l'única opció, per sobirania i recursos, de construir un país millor i més just, de futurs i de drets per a tots, lliure". S'ha pronunciat així a través de Twitter davant dels "límits i constrenyiments" que s'han vist durant la pandèmia del coronavirus.Al seu parer, és el moment d'analitzar com s'ha gestionat aquesta crisi. Després de preguntar-se "per què Espanya ha estat un dels països més afectats i per què els sanitaris espanyols han estat els més contagiats", ha constatat que "cal avançar i fer-ho críticament". "I autocríticament. A la ciutadania li devem la veritat", ha afegit.Segons Torra, es poden extreure tres lliçons. En primer lloc ha opinat que la centralització ha estat un "fracàs", perquè la compra de material no ha funcionat i la Generalitat ha hagut d'adquirir més del 80%. A més, ha indicat que "s'ha actuat lent i tard", i ha subratllat que Catalunya va demanar el confinament total el 13 de març i no es va aprovar fins el 29. "I igual amb nens i mascaretes", ha dit. "Per què no se’ns ha escoltat? Per què no s’ha respost mai a cap petició feta? S’han perdut dies preciosos", s'ha queixat.D'altra banda, ha destacat l'esforç màxim de transparència que ha fet Catalunya amb les dades, i ha destacat que això encara no ha passat amb l'Estat, i que cal conèixer totes les xifres, perquè "se li deu a tots els ciutadans".Torra ha fet tres propostes de cara al futur. Ha apostat per fer reformes estructurals profundes, i ha indicat que s'ha d'invertir molt més en Salut, més de 5.000 MEUR. També ha defensat la integració social i sanitària real dels espais residencials, així com més recursos en general.El president ha tornat a demanar 15.000 MEUR per atendre la greu crisi econòmica a Catalunya, per salvar llocs de treball i empreses. "Només depenen d'un sí d'Espanya", ha dit. Ha dividit aquesta quantitat en 5.000 milions de transferència, 5.000 de la UE, 2.500 de l'increment de l'objectiu de dèficit i 2.500 més del superàvit dels ajuntaments.​​​​​​

