El Síndic alerta del mal ús de l'autonomia de centre en la reobertura de les escoles

El Síndic de Greuges ha advertit el Departament d'Educació que l'autonomia de centre "no pot establir desigualtats en el dret a l'educació". Rafael Ribó ho ha dit després de constatar diferències entre els plans de reobertura presentats per cada centre educatiu. En aquest sentit, apunta que algunes escoles han ofert tutories presencials i acollida i algunes altres han enviat missatges dissuasius a les famílies perquè no duguessin els seus fills a classe abans d'acabar el curs.Així, segons Ribó, molts centres "no han aprofitat la possibilitat de desenvolupar un treball socioeducatiu presencial amb l'alumnat amb més necessitats educatives". Les dificultats per acabar el curs de manera telemàtica, especialment entre l'alumnat més desafavorit, són una realitat i per això el Síndic va demanar que el retorn s'organitzés com a espai socioeducatiu d'acompanyament en el seguiment de l'activitat lectiva a distància.Educació, en aquesta línia, va presentar el 20 de maig un pla de reobertura dels centres abans d'acaba el curs, el 19 de juny. La proposta no va satisfer la comunitat educativa i fins i tot ha estat portada als tribunals per part del sindicat USTEC, el majoritari al sector. Les instruccions preveien la continuïtat del curs telemàticament, però també l'obertura física dels centres fer per acompanyament emocional i acció educativa voluntària en l'alumnat que acabava etapa.El Departament donava autonomia als centres per aplicar el pla de reobertura, però segons el síndic la disparitat entre plans presentats ha estat "molt elevada" i, en aquest sentit, ha recordat que el dret a l'educació "és un dret fonamental que ha de ser garantit i protegit pels poders púbics i també, de manera preferent, pel professorat i els equips directius dels centres d'acord a l'interès superior del nen".

