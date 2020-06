El futbolista Keita Baldé paga l'allotjament de 80 temporers en dos hotels de Lleida

Un total de 80 persones temporeres s'allotgen des d'aquest cap de setmana en dos hotels de Lleida, 40 a l'Ibis i 40 al Reina Isabel. L'estada l'assumeix el futbolista de l'AS Mònaco Keita Baldé, que al maig es va comprometre a fer-se càrrec del cost de l'allotjament dels temporers que dormen al carrer.Tot i això, es tracta d'una mesura provisional que s'allargarà dues setmanes, a l'espera d'enllestir un recurs "més definitiu" per aquesta temporada. Així mateix, la Paeria ha gestionat amb l'ATM el reforç de les línies regulars de bus que fan el trajecte Lleida – La Granja d'Escarp, a fi de facilitar el trasllat dels treballadors del camp.La coordinació entre el futbolista, l'activista Nogay Ndiaye en representació de Baldé, la Paeria de Lleida i la Federació d'Hostaleria de Lleida, amb el suport del president de l'Associació de Senegalesos, ha permès trobar un allotjament temporal per a 80 temporers que fins ara dormien al carrer.L'aportació econòmica del futbolista ha permès l'alimentació d'aquestes persones i, des d'aquest cap de setmana, l'allotjament als hotels durant dues setmanes. Aquest dissabte, 40 persones ja van dormir a l'Hotel Ibis i, des d'aquest diumenge, 40 més ho faran al Reina Isabel.Per facilitar el trasllat d'aquestes persones entre l'hotel i els camps fruiters, la Paeria ha gestionat amb l'ATM el reforç de les línies regulars de bus que fan el trajecte Lleida - La Granja d'Escarp. El cost dels títols de transport també els ha assumit Baldé.L'activista Nogay Ndiaye ha explicat que "assegurant l'allotjament d'aquestes 80 persones, es compleix amb el desig del futbolista d'ajudar aquelles persones que actualment encara no tenien un allotjament". Per la seva banda, la futura regidora de Persones, Comunitat i Agenda 2030, Mariama Sall, considera que és "una mostra clara dels fruits que dóna la coordinació entre les institucions, les entitats i el teixit empresarial de la ciutat amb la correcta atenció de les persones com a objectiu comú de tots els agents implicats".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor