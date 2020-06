Sánchez avisa que els pressupostos caldran acords «transversals» amb ERC i Cs

Continuen els equilibrismes de l'executiu espanyol per aconseguir tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat, i aquest cop el president Pedro Sánchez ha avisat a banda i banda. "La situació demana unitat de totes les forces polítiques i en aquesta legislatura s'haurà d'arribar a acords transversals", ha assegurat el líder socialista durant la roda de premsa posterior a la reunió amb els presidents autonòmics d'aquest dissabte.Un missatge que ha anat dirigit tant a ERC com a Ciutadans de cara a poder quadrar els suports necessaris per aconseguir aprovar el pla econòmic pel 2021. Una estratègia que suposaria fer ús, un cop més, de la geometria variable que ja ha estat utilitzant el president espanyol per aconseguir prorrogar l'estat d'alarma.Així, mentre per una banda ha fet apologia del discurs que "no sobra ningú", per l'altra també s'ha assegurat de deixar caure durant la compareixença que no tindrà "cap problema" en celebrar la taula de diàleg el mes de juliol. Una picada d'ull als republicans que fa poc dies ja l'avisaven que si no es compleixen els compromisos "s'acaba la legislatura" ​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor