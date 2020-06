Segon dia consecutiu d'aglomeracions a les platges de Barcelona

Les platges de Llevant, Bogatell i Nova Icària registren una ocupació alta, d'entre el 60 i el 80%, aquest diumenge a la tarda. No s'arriba, per tant, als extrems de dissabte, quan es van haver de tancar els accessos a aquestes tres platges i també a la de la Mar Bella perquè es va superar el 80% de capacitat, el que feia impossible mantenir les distàncies de seguretat.L'ocupació és normal a les platges de Sant Sebastià, Sant Miquel, Barceloneta, Mar bella i Nova Mar Bella, i baixa al Somorrostro i al Fòrum. En aquesta última no està permès el bany. L'Ajuntament de Barcelona ha obert la porta a multar els banyistes que incompleixin el distanciament, amb una sanció que podria ser d'uns 100 o 200 euros.​​​​​​

