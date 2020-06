Borrell veu la pandèmia com una oportunitat «desaprofitada» per «reforçar» la unitat d'Espanya

El vicepresident de la Comissió Europea i exministre socialista, Josep Borrell, ha lamentat que s'hagi "desaprofitat" la pandèmia com una oportunitat per "reforçar" la unitat nacional. En una conversa aquest diumenge amb el vicepresident de Societat Civil Catalana, Borrell ha destacat que el coronavirus "no entén d'ideologies" i hagués estat una "gran ocasió" per demostrar unió entre forces polítiques i administracions.L'exministre també s'ha exclamat amb unes polèmiques paraules de la consellera Budó en què es relacionava les morts per la Covid-19 i la transferència de competències. En aquest sentit, Borrell ha demanat a la Generalitat que abans de reclamar més competències, s'ocupi de les que ja té, "com la gestió de residències".En lloc d'unió, Josep Borrell veu que a l'Estat espanyol hi ha hagut "enfrontaments molt forts" durant tot l'estat d'alarma i una gran "falta de cooperació". "És una pena, perquè aquest no era el moment de tirar-se les culpes, que segur que hi ha hagut errors, però s'haurien d'haver analitzat després", ha dit. Segons l'exministre, vicepresident de la Comissió Europea i Alt Representant de la UE, la dinàmica desencentralitzadora i els papers que juguen les diferents administracions ha fet que cadascú anés per lliure en uns moments en què calia "coordinació".El vicepresident de la Comissió Europea també ha parlat sobre el paper que ha de jugar Europa en la pugna pel poder que està enfrontant la Xina i els Estats Units. Segons Borrell, Europa ha de buscar "el seu propi camí". "Nosaltres tenim els nostres valors i els nostres interessos", ha dit. Amb tot, ha destacat que els europeus comparteixen més coses amb els Estats Units que no pas amb la Xina, per varies raons. Però, per altra banda, amb la Xina s'hi comercia molt i això obliga a Europa a trobar el propi camí.​​​​​​

