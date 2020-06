👎 @LinkedIn no incorpora el català al seu web, malgrat que és accessible en 24 llengües, algunes de les quals amb menys parlants que el català.



🔴 Això té unes repercussions negatives evidents en l’àmbit socioeconòmic.



✒️ Reclamem-ho tots a https://t.co/HJEudKlTT0! pic.twitter.com/s0UsD1fzCw — Plataforma per la Llengua🎗 (@llenguacat) June 14, 2020

El portal per buscar feina LinkedIn compta amb 24 llengües, però cap d'elles és el català. Ara la Plataforma per la Llengua ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per pressionar la plataforma i que també incorpori el català.Segons l'entitat, el fet que el català no estigui disponible a la web comporta "repercussions negatives evidents en l'àmbit socioeconòmic". La campanya s'emmarca dins de la mobilització de la ciutadania per aconseguir que DisneyPlus porti el català a les seves pel·lícules, fet que ha aconseguit resultats positius.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor