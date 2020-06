Benidorm obre les seves platges dilluns amb un sistema de reserva de parcel·les telemàtic

La ciutat de Benidorm s'obrirà a partir del dilluns 15 de juny les seves platges. Així ho ha anunciat aquest dissabte el consistori, que ha presentat el pla de gestió "Benidorm Beach Safety", que posarà en marxa a partir de dilluns dia 15 quan s'obriran les platges de Ponent i Llevant. Aquest sistema comporta la parcel·lació de les seves principals platges amb un sistema de xarxes de colors en funció del tipus d'usuari i s'implantés un sistema telemàtic de reserva d'espai prèvia per poder accedir.L'horari d'obertura, segons ha detallat l'Ajuntament de la localitat en un comunicat, és de 9.00 a 21.00 hores de forma ininterrompuda, encara que en funció de la demanda, sobretot quan es permeti l'arribada de turistes d'altres procedències, el pla de platges de Benidorm té prevista els torns. És a dir, les platges es buidarien al migdia i les reserves funcionarien en torns de matí o de tarda.Així, serà l'empresa concessionària de la gestió integral de platges la que s'encarregui de controlar els 20 punts d'accés, 6 punts d'informació, parcel·lar les platges i assegurar els serveis essencials.Tal com ha indicat en roda de premsa telemàtica l'alcalde del municipi, Toni Pérez, les platges es parcel·laran en 20 sectors. 12 d'ells seran d'ús lliure i gratuït amb una distribució de 5.122 parcel·les de 4x4 metres (16m2) i les altres 8 es reservaran per als espais d'hamaques de lloguer que gestiona la concessionària. En aquest últim cas s'habilitaran 5.578 hamaques, 875 hamaques menys del que és habitual.Les parcel·les estaran separades per xarxes que deixen circular la brisa i en al·lusió al passt mariner de la ciutat. A més, han de ser de color blau per a aquelles parcel·les d'ús general i de verd per a les zones reservades exclusivament a usuaris de més de 70 anys. Aquest col·lectiu podrà utilitzar tant la zona verda reservada com la zona blava genèrica.Segons ha detallat el consistori, les parcel·les podran ser ocupades per una sola persona o per un màxim de quatre cadascuna. Això permetrà una ocupació màxima de 20.488 persones en els dos principals arenals de Benidorm, aproximadament la meitat de la seva capacitat habitual.Per poder fer ús de les platges serà necessari fer una reserva d'espai prèvia a través d'una aplicació telemàtica que l'Ajuntament de Benidorm posarà en marxa en els pròxims dies a través de la seva pàgina web www.benidorm.org, www.visitbenidorm.es , i els seus canals de comunicació habituals.Les reserves es realitzaran inicialment per un dia complet (de 9.00 a 21.00 hores) fins que la demanda s'incrementi prou per establir torns. "Serà el mateix usuari el que, per civisme, ha de comunicar a través de l'aplicació si abandona la platja i aquest espai queda lliure per a una altra persona", ha explicat Toni Pérez.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor