Detingut per amenaçar el seu pare amb un martell i tirar-se per la finestra del cotxe policial

Agents de la policia espanyola han detingut un home de 45 anys després d'amenaçar presumptament amb un martell al seu pare, de 75 anys, i, un cop arrestat, intentar escapar-se a través de la finestra del cotxe policia. Durant l'intent de fuga, l'home va llançar-se de cap a fora del vehicle, donant cops de puny, puntades de peu i cops de cap als agents. Un dels policies va haver de ser atès a l'hospital.Els fets van passar cap a les 23:45 hores quan els agents mentre feien tasques de prevenció van ser alertats per la Sala el 091 perquè es dirigissin a una joieria de València, on aparentment un fill estava amenaçant en matar el seu pare amb un martell.Els policies es van dirigir al lloc, on van observar a un home amb un martell a la mà, que en adonar-se de la presència policial el va llançar a terra i es va refugiar a la rebotiga de la joieria. Van esbrinar que l'home havia discutit amb el seu pare i portava el martell per la seva pròpia seguretat.Sembla que el pare del sospitós, de 75 anys, havia observat que el seu fill es trobava bastant nerviós i havia decidit quedar-se a dormir amb ell a la "rerebotiga" de la joieria, que és on residia temporalment a causa dels seus problemes familiars.En determinat moment, va observar al seu fill suposadament consumint algun tipus de droga, de manera que li va recriminar i aquest presumptament va agafar un martell i el va amenaçar de matar-lo si trucava a la policia.Finalment, els agents, després de realitzar diverses comprovacions, el van detenir com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces i van intervenir el martell.Els policies van traslladar el detignut a un centre de salut i, quan l'home estava encara a l'interior del cotxe policial, van escoltar un fort cop. Van veure com l'individu s'havia tret el cinturó de seguretat i havia fracturat la finestreta del cotxe, llançant-se a l'exterior amb la intenció de fugir.Els agents van intentar retenir-lo i aquest va començar a colpejar-los amb cops de puny, puntades de peu i cops de cap, pel que a més va ser detingut com a presumpte autor dels delictes de danys i atemptat contra un agent de l'autoritat. Un dels policies va ser atès en un hospital de València.El detingut, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.

