Dia de celebració per l'hospital Clínic de Barcelona. Es tracta del primer dia en que el centre no ha tingut cap urgència ni cap ingrés per coronavirus des del mes de març, quan es va iniciar el confinament.A dia d'avui, el Departament de Salut te comptabilitzat un total de 12.453 defuncions per coronavirus a Catalunya i unes 39.039 altes. De fet avui no s'ha notificat cap nou cas greu de Covid-19 a tot el país.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor