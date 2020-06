Barcelona obre la porta a multar els banyistes que incompleixin el distanciament

L'Ajuntament de Barcelona es planteja sancionar els banyistes que incompleixin el distanciament, el dia després que l'alta afluència de gent obligués a tancar les platges de Nova Icària, Bogatell, Llevant i Mar Bella. "Els agents actuaran en primera línia, i si és necessari, podem arribar a sancionar. A aquesta mesura sempre hi estem a temps, sobretot si detectem que hi hagut la voluntat de no mantenir aquestes distàncies", ha valorat el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Barcelona, Eloi Badia, aquest diumenge als micròfons de RAC1. "La sanció podria ser d'uns 100 o 200 euros, la mateixa que per no portar mascareta al metro o per no respectar les franges horàries quan n'hi havia", ha apuntat Badia.No obstant això, des del consistori es puntualitza que les multes no s'han volgut implantar des del primer moment per tal que la ciutadania s'acostumi a la 'nova normalitat': consultar els panells o l'aplicació al mòbil per veure la situació a les platges i respectar el distanciament físic també a la sorra. "El primer cap de setmana hem de ser molt pedagògics i aquí hem de dir que tothom et fa cas quan ve un informador dient que no es compleixen les distàncies", ha remarcat el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica. "Ahir va ser el primer dia. Molta gent no tenia tota la informació, i la gent ha d'agafar un hàbit. Vam haver de tancar quatre platges perquè sobrepassaven l'aforament, i això es pot repetir", ha afegit Badia.De fet, l'Ajuntament fins i tot preveu reduir encara més aquest aforament en alguna de les platges. "Si veiéssim que l'aforament no es pot complir, podem reduir-lo perquè pot haver-hi una mica d'incivisme" ha reconegut el regidor d'Emergència Climàtica. "Si les platges estan saturades, no s'hi podrà accedir. Cal distribuir-se molt bé a la platja. Si tothom se situés bé a la platja, calculem que podem arribar a les 38.000 persones", ha calculat Badia. El regidor ha avançat igualment que es posarà un perímetre a totes les platges de Barcelona i s'instal·laran 50 punts d'accés per on hauran d'entrar obligatòriament els banyistes. "Ens trobarem que hi haurà un tancat, a través de pilons de fustes i cordes. I hi haurà portes d'accés a totes les platges", ha comentat Badia."Per tant, serà molt més senzill d'entendre si aquella platja està oberta o tancada", ha afegit el regidor d'Emergència Climàtica, que ha corroborat la necessitat de tancar les platges la nit de la revetlla de Sant Joan. "Ahir ens ratifiquem amb la decisió de tancar les platges durant la nit de Sant Joan. És una bona decisió. Imaginem que les persones apostaran per fer una celebració més privada", ha conclòs Badia.Per la seva banda, el sotsinspector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha valorat també la massificació d'ahir a les platges de Barcelona i ha assenyalat que es tracta d'un avís per als propers dos mesos. "El que va passar ahir a les platges de Barcelona és un indicador de com de difícil serà la situació a l'estiu", ha afirmat Delgado als micròfons de Catalunya Ràdio. El sotsinspector de Protecció Civil ha reiterat però de la necessitat que la ciutadania s'impliqui. "Els ciutadans haurien de tenir un element de corresponsabilitat. Una platja amb una alta ocupació és visible pel ciutadà i pot entendre que no s'hi pot accedir", ha recalcat Delgado, que finalment ha posat un ull sobre la revetlla de Sant Joan."Serà molt important evitar aglomeracions. No es podrà fer cap activitat que generi aglomeracions", ha sentenciat el sotsinspector de Protecció Civil.​​​​​​

