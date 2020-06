Torra demana a Sánchez que tot Catalunya passi a fase 3

El president de la Generalitat, Quim Torra, demana que tot Catalunya passi a la fase 3 abans del cap de setmana que ve, de manera que les regions sanitàries de Lleida, Barcelona i l'àrea metropolitana farien el canvi abans del que està previst. Segons ha explicat el president durant la reunió amb l'executiu espanyol i la resta d'homònims, el Procicat es reunirà dilluns per decidir si tot el país passa a la fase 3.La visió de la conselleria de Salut i de Presidència no era la mateixa a finals de setmana quan el Departament va fer una proposta de salt de fases on precisament quedaven fora Barcelona i les àrees metropolitanes i Lleida . De fet, tot i que l'Ajuntament de Barcelona també era partidari d'entrar a la fase 3, al final es va fer enrere també. Fonts de Salut han expressat la seva sorpresa després de conèixer l'anunci fet per Torra a la conferència de presidents, aquest diumenge al matí.Amb tot, si la decisió s'aprova, Catalunya recuperaria les plenes competències per gestionar la nova normalitat. "Preferim parlar de temps excepcional de solidaritat i compromís social. No volem tornar a velles normalitats, sinó a nous futurs", ha especificat Torra. Ha reclamat una altra vegada els 15.000 milions per atendre la crisi i critica la centralització de l'Estat en l'última conferència de presidents.A la reunió, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que obrirà les fronteres amb els països de la Unió Europea, el pròxim diumenge 21 de juny. "S’acabarà així, de fet i en la pràctica, com hauria d’haver passat fa setmanes, aquest estat d’alarma, que jutgem com a centralista i centralitzador que no hauria d’haver existit mai", ha insistit el president de la Generalitat.​​​​​​

