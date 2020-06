Un miler de clíniques dentals de Catalunya presenten ERTO durant l'estat d'alarma

Un miler de clíniques dentals han presentat un ERTO durant l'estat d'alarma, una xifra que representa una tercera part de les 3.000 que hi ha a Catalunya. El principal problema ha estat la falta de material de protecció (EPI), una mancança que ja van detectar un mes abans de la crisi i que ha obligat a molts negocis a abaixar la persiana malgrat ser servei essencial, segons ha explicat a l'ACN el Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC).Lamenten no haver tingut accés als tests per als treballadors, malgrat estar molt exposats a la malalta pel tipus de feina. També reclamen normes més estrictes per acabar amb els negocis "low cost" que "enganyen" pacients i denuncien falta de voluntat política.Les clíniques dentals catalanes estan intentant recuperar l'activitat a mesura que avança la desescalada. Des del 12 de maig que ja s'han aixecat les restriccions de tractaments que limitaven l'activitat a les urgències i continuen amb els protocols de seguretat que els han obligat a espaiar més les visites i intensificar les desinfeccions dels espais.Disposar dels EPI ha estat la principal dificultat que han tingut durant la Covid-19 malgrat ser servei essencial. Des del col·legi creuen que les administracions no han fet prou per garantir el seu proveïment malgrat haver-los advertit un mes abans de les dificultats que hi havia per trobar-ne.Com a professionals del sector privat que estan altament exposats a la malaltia pel tipus de feina que fan i la durada dels tractaments, lamenten que les administracions no els hagin facilitat els tests per garantir la seguretat dels treballadors com sí s'ha fet a la sanitat pública. Segons una enquesta feta als col·legiats, només l'1,5% del total de participants se l'havien fet.Des de fa un mes treballen conjuntament amb els col·legi de metges i farmacèutics per disposar de tests a preus assumibles i a través d'un sol canal per evitar que els professionals hagin d'espavilar-se pel seu compte.Són conscients que fer-se el test no dona plenen garanties però si informació epidemiològica i més seguretat a l'hora de treballar. Des del col·legi creuen que s'han seguit bé els protocols i la prova és que els casos més greus han estat quatre professionals que han acabat ingressats a l'UCI durant unes setmanes i que s'estan recuperant. "S'han evitat xifres alarmants com a Itàlia on el 10% dels sanitaris morts eren dentistes", destaca Gómez.El col·legi també reclama amb urgència que es canviïn les "regles del joc" i voluntat política per posar fi als negocis "low cost" on els pacients són mers clients i s'utilitzen "reclams" i publicitats enganyoses per aconseguir més beneficis.Per Gómez, cal restringir la titularitat de les clíniques als odontòlegs i la publicitat de marques que ofereixen tractaments "regalats" i "reclams" que després han resultat ser una enganyifa o que han comportat importants estafes amb milers de clients afectats per la interrupció sobtada d'una activitat, amb tractaments incomplets i crèdits que es continuen cobrant.Són models de negoci que, segons Gómez, "exploten els professionals", deixen el pacient "desprotegit" i des del col·legi es viu amb "impotència" perquè no són competència seva. Una situació que es va repetint amb els anys i que venen denunciant però que no s'ha "canviat res", segons Gómez, per la "falta de voluntat política que mira cap a un altre costat".​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor