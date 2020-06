Salut notifica tres morts més per coronavirus a Catalunya

El darrer balanç oficial del Departament de Salut sobre la incidència del coronavirus a Catalunya suma 3 morts més al comput tolta, que eleva la xifra a 12.453 defuncions des de l'inici de la pandèmica. Pel que fa les altes, en les darreres 24 hores 20 persones han superat la malaltia, i no s'ha registrat cap greu nou, que el total es manté en 4.111.El total d'altes a Catalunya ja s'acosta als 40.000 amb 39.039, i els positius ja s'eleven a 69.565 casos registrats.Del total de defuncions, 6.798 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.084 a una residència i 788 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació.​​​​​​

