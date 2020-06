​«Tinc sort de tenir-te a prop»: els productors i negocis de Lleida donen la cara

“Jo per tu i tu per mi”

A la casa rural teníem reserves per a tots els caps de setmana i arran de la Covid ho van anul·lar tot. La feina del camp ha continuat igual i també hem fet venda directa de fruita. Ho havíem activat a inicis d'any i durant aquest temps ens ha augmentat molt aquest canal. Ramon Crespo. Pagès i propietari de casa rural | Cal Modest de Tornabous

A l'espot, en Ramon, la Julita, en Jordi, la Laura, l'Albert, en Jordi i la Josefina es van passant les seves respectives eines o el fruit del seu treball. Un llibre, una poma, un ram de flors, una clau anglesa, un embotit, un jersei i un cullerot passen de mà a mà fins que acaben en el cistell d'una jove compradora.Aquesta col·laboració entre productors i consumidors es resumeix amb el hashtag #jopertuitupermi . És l'etiqueta amb la qual es vehicularà la campanya a la xarxa i que pretén donar aquest protagonisme a les persones anònimes que no han deixat d’empènyer l’economia local durant els darrers mesos malgrat les dificultats. L'intercanvi d'eines, el resum del “jo per tu i tu per mi”, vol posar en valor la proximitat, no només física sinó també de tracte, de les pimes lleidatanes; així com l'aposta per la pròpia ciutadania, des de productors a consumidors.