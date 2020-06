La Covid-19 farà que un 15% dels tallers mecànics desapareguin o es traspassin

Entre un 13% i un 15% dels tallers catalans tancaran o es traspassaran després de la crisi del coronavirus. Així ho apunta el president de la Federació Catalana de Tallers de Reparació d'Automòbils i del Gremi Provincial de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona, Celso Besolí, en declaracions a l'ACN, en què puntualitza que a la demarcació de Barcelona, on es concentren la majoria, serà d'entre un 8% i un 10%.Segons Besolí, amb aquesta xifra el gremi barceloní ja es dona per satisfet perquè ha sigut molt dur", en referència a l'aturada de l'activitat. Actualment, els tallers mecànics treballen entre el 40% i el 50%. En canvi, els dels concessionaris oficials ho fan entre el 70% i el 80%, segons el president de Fecavem, Jaume Roura.El president de Gremi Provincial de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona precisa que part d'aquests negocis que estan abocats al tancament o a ser traspassats pertanyen a propietaris que ara mateix tenen al voltant de 63 anys i que ja es troben prop de l'edat de jubilació. Mentrestant, la resta de tallers han anat aixecant la persiana progressivament, amb puntes de feina durant les primeres setmanes, sobretot per canviar bateries després de tant de temps amb els vehicles aturats."Com a molt, és feina de mitja hora. No podem viure de mitja hora de canviar bateries per poder cobrir una jornada de quatre hores per a mitja jornada o vuit hores per a una jornada completa", exposa Besolí, que recorda que alguns negocis han restat oberts perquè van ser considerats servei essencials pel decret de l'estat d'alarma amb l'objectiu de donar servei a altres sectors com els ambulàncies, personal mèdic o policia, entre d'altres.En la represa de l'activitat, els mecànics també han de prendre totes les mesures de seguretat i higiene per evitar contagis, com rentar-se les mans amb freqüència, usar gels i respectar les distàncies. Sobre aquest darrer requisit, Besolí explica que no és un problema perquè algunes tasques com descarregar una caixa de canvis, que fa uns anys requerien més d'una persona, ara es fan amb crics hidràulics. I si malgrat això, dos mecànics puntualment no poden respectar la distància utilitzen la mascareta, afegeix.En el moment de la reobertura, els tallers van començar a una activitat d'entre el 50% i el 60% i ara ja ha baixat entre el 40% i el 50%. Malgrat això, el president del gremi diu que l'activitat és bastant irregular i s'han fet puntes del 65% una setmana i s'ha caigut fins al 35% en altres. A més, també hi influeixen les zones.Per exemple, en els territoris més benestants, com Sant Cugat del Vallès i els Vallesos "funcionen molt bé" mentre que en algunes zones de la costa el ritme és inferior. A banda, els negocis vinculats a la xapa i pintura han treballat a un ritme més alt perquè va quedar molta feina endarrerida del mes de març i que no es va poder avançar per la pandèmia.En el cas dels tallers vinculats als concessionaris de les marques oficials, ja estan amb una activitat d'entre el 70% i el 80%, segons detalla el president de Fecavem en declaracions a l'ACN. En canvi, en els concessionaris, que van tornar a obrir portes el passat 11 de maig, l'activitat destinada a la venda triga més a recuperar-se i actualment es troba entre un 50% i el 60%, però ja ha permès recuperar part dels treballadors a qui se'ls va haver d'aplicar un ERTO. En relació a les vendes, després de la davallada de més d’un 60% al maig, Roura assegura que es comença a notar més activitat i que el juny la retallada en vendes millori lleugerament i se situï entre un 50% i un 60% menys.En aquest sentit, el president de Fecavem reivindica la mobilitat privada, ja sigui en cotxe o en moto, perquè "és una seguretat per a les persones". "El transport públic té les seves limitacions i la mobilitat privada dona més tranquil·litat i seguretat", argumenta Roura, que critica l'Ajuntament de Barcelona per les modificacions que ha fet al centre de la ciutat durant les setmanes de confinament. Segons sosté, "no és oportú" i retreu al govern municipal que no hagi consensuat aquestes mesures.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor