Microsoft diu que no vendrà tecnologia de reconeixement facial a la policia nord-americana

Microsoft ha anunciat aquesta setmana que no vendrà tecnologia de reconeixement facial als departaments de la policia als Estats Units, almenys fins que hi hagi una llei federal per regular aquesta tecnologia. Segons recull la CNN , aquest posicionament arriba després que els grans gegants tecnològics IBM i Amazon, despleguessin les limitacions en els plans de vendre el reconeixement facial en les protestes d'anti-racisme al voltant del món en resposta a la mort de George Floyd.L'anunci el va fer el president de Microsoft, Brad Smith, durant un esdeveniment virtual a través del Washington Post , en que va assegurar que qualsevol tipus de legislació entorn al reconeixement facial havia d'estar basada en els drets humans. "Necessitam que el Congrés actuï, no només les companyies tecnològiques soles", va assegurar Smith.

