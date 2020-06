La Intersindical-CSC convoca vaga indefinida a les mines de Balsareny i Súria després de l'accident mortal

La Intersindical-CSC ha convocat vaga indefinida a les mines de Balsareny i Súria per reclamar mesures de seguretat laboral a ICL i Montajes Rus, després que Pau Camp hi morís el 4 de juny, en caure-li a sobre una pedra de grans dimensions mentre treballava a la mina de Vilafruns fent tasques de manteniment i instal·lació de maquinària. L'aturada de l'activitat començarà el 17 de juny si la conciliació prèvia no esmena la situació i garanteix unes condicions de treball que deixin de robar vides als empleats de les mines.La Generalitat està investigant les causes de la mort per determinar si l'empresa hi té cap responsabilitat, extrem que la Intersindical-CSC denuncia "per l'evident manca de mesures de seguretat contemplades en una feina perillosa com aquesta per part d'ICL, qui té la propietat de les instal·lacions".El sindicat, amb dos delegats en el comitè de Montajes Rus , reclama amb aquesta vaga més mesures de seguretat, bulonadores, màquines de sanejament, màquines per fer pista, més controls de fums i gasos, una màquina de transport de materials per la rampa en bones condicions d'utilització, i més mesures de seguretat per al personal de cintes a l'hora de desmuntar tramades per fer sanejaments, així com deixar de fer prevaldre l'extracció de minerals per davant de la seguretat i les vides de la plantilla.També exigeix augmentar el coeficient reductor de tot el personal a 0,4, el reconeixement ple i sense diferències de la condició de l'Estatut de Personal Miner a la plantilla, la recuperació del poder adquisitiu perdut i unes condicions salarials dignes, i la creació de zones de taller aptes i segures perquè el personal de manteniment pugui dur a terme les reparacions sense risc. La plantilla convocada és de 400 persones, de les quals 350 treballen a les mines de Balsareny i Súria i 50 més, a un taller a un polígon industrial de Berga o a les oficines.

