Els Mossos detenen un home per una agressió sexual i troben 13.000 euros en droga a la casa

El jutge ha dictat presó provisional per a un home detingut pels Mossos d'Esquadra després de descobrir drogues per valor de 13.000 euros al seu domicili a Barcelona. Els agents s'hi van desplaçar després de rebre una denúncia contra ell per presumpta agressió sexual.L'actuació policial va començar aquest diumenge, quan una treballadora sexual va rebre l'encàrrec de prestar un servei al responsable del local d'oci nocturn on treballava. L'home li va proposar anar a casa seva i durant el trajecte en taxi van parar, suposadament, dues vegades per a lliurar petites bosses a persones que estaven esperant al carrer, en el districte barceloní de l'Eixample.Segons la dona, l'home la va obligar a mantenir relacions sexuals amb ell sense el seu permís a casa seva, on presumptament va veure que aquest guardava una gran quantitat de droga. En sortir d'allà, la dona va denunciar els fets a la policia i va demanar ajuda als serveis d'emergència.Els agents van detenir al presumpte agressor, que tenia una ordre vigent de detenció per un cas relacionat amb tràfic de drogues en el districte de Ciutat Vella a Barcelona, i després de demanar un ordre d'entrada, van trobar i van intervenir marihuana, amfetamines, cocaïna i Popper per valor de 13.000 euros.

