La massificació de banyistes obliga a tancar els accessos a les platges de Nova Icària i Bogatell

Para todos esos incredul@s, juzguen ustedes mismos, la imagen es de ahora mismo tomada con mi Iphone. La policia acaba de precintar la playa impidiendo el acceso debido al execeso de aforo. pic.twitter.com/9biycs4SWa — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) June 13, 2020

Els accessos a les platges de Nova Icària i Bogatell de Barcelona s'han tancat i no es deixa entrar ningú després que s'hagi superat aquesta tarda el 80% de l'aforament. La Guàrdia Urbana i els informadors desplegats a la sorra estan fent que els banyistes es redistribueixin perquè es puguin mantenir les distàncies.Els barcelonins gaudeixen aquest dissabte de les platges de la ciutat per prendre el sol i banyar-se coincidint amb el primer cap de setmana de fase 2. Aquest migdia s'han pogut veure imatges poc usuals el mes de juny en platges habitualment concorregudes, com la Barceloneta o Sant Miquel, ara lliures de turistes. Cap de les platges de la ciutat ha arribat a nivells límit durant el matí, però sí a la tarda.Missatges per megafonia, cartells i algun informador recorden als usuaris que cal mantenir mesures de seguretat, com ara mantenir una distància de dos metres entre grups. Tot i que en molts casos es mantenen les distàncies, en molts d'altres és més difícil discernir grups i la tendència general continua sent la d'instal·lar la tovallola el més a prop possible de la vora del mar.Per evitar aglomeracions, l'Ajuntament de Barcelona recomana consultar l'ocupació de les platges al web municipal abans de fer el desplaçament. A primera hora de la tarda, per exemple, el web indica que en la majoria de platges és alta, d'entre el 60 i el 80%, situant-se per damunt del 80% a la Nova Icària i Bogatell.Aquesta setmana l'Ajuntament va instal·lar els 18 videosensors que permeten calcular l’ocupació de les platges i també s’han desplegat alguns informadors, encarregats d’acompanyar la ciutadania perquè la distribució a la sorra permeti mantenir les distàncies entre persones o grups.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor