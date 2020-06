Detingut un camioner per superar set vegades la taxa d'alcoholèmia a Ulldecona

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir divendres un camioner al terme municipal d'Ulldecona (Montsià) per circular sota els efectes de l'alcohol. El detingut va superar en set vegades la taxa d'alcoholèmia permesa, ja que va donar 1,05 mg/l.Diversos conductors van trucar al 112 per alertar que el camioner conduïa fent ziga-zagues i de forma erràtica per l'autopista AP-7 en sentit sud, al voltant de dos quarts de sis de la tarda.L'home, de 37 anys, ha quedat en llibertat en càrrecs, després de passar aquest dissabte a disposició judicial del jutjat de guàrdia d'Amposta.

