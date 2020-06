Castelldefels també tancarà les platges durant la nit de Sant Joan

L'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat) també tancarà les platges durant la nit de Sant Joan per evitar les habituals aglomeracions de gent. Inicialment, el consistori havia anunciat que només limitaria l'accés a les seves platges però finalment ha optat per una mesura més dràstica i barrar el pas a la gent seguint l'exemple de Barcelona, Tarragona, Mataró i Badalona.L'Ajuntament preveu controlar les quatre vies d'accés rodat al litoral, així com les sortides de la C-32 i la C-31 per evitar l'arribada de vehicles. Uns 200 agents -entre Policia Local, Mossos i seguretat privada- vetllaran pel respecte de les normes sanitàries. El consistori reclama a la població que celebri la revetlla en l'àmbit familiar i eviti aglomeracions.L'Ajuntament de Castelldefels igualment demana la col·laboració d'Adif i exigeix al gestor de les infraestructures ferroviàries que no s'aturi cap tren a l'estació de Castelldefels Platja després de les 21 hores, l’hora prevista per activar els controls policials.Habitualment, unes 7.000 persones utilitzen aquesta estació per arribar a la platja de Castelldefels. Al desplegament policial se sumaran efectius de Protecció Civil que vetllaran perquè es respectin les normes seguretat sanitària. Tanmateix, l'Ajuntament considera que per assegurar l’objectiu de blindatge de la platja aquella nit serà necessari un reforç important per part de la policia catalana i és per això que ha demanat 400 agents més.El dispositiu utilitzarà mitjans tecnològics, com el vol de drons i càmeres de control d'aforament per així detectar possibles aglomeracions de persones a la platja. També s'està treballant amb l'Ajuntament de Sitges en l'adopció d'un operatiu policial conjunt al passeig Marítim, on limiten totes dues poblacions."Hem fet un gran esforç col·lectiu per a lluitar contra el virus i ara no ens podem relaxar. Hem de respectar les indicacions dels cossos de seguretat i seguir les normes de convivència i seguretat sanitària", ha comentat l'alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda, que ha recordat que també s'han prohibit les revetlles en locals públics."Posarem especial èmfasi en el control d'aglomeracions, ja sigui en locals privats com a espais públics per tal de fer complir les mesures decretades per l'Estat", ha avisat el regidor de Governació, Jordi Planell, que ha puntualitzat que tampoc es realitzarà cap acte institucional que pugui comportar cap concentració de persones.​​​​​​

