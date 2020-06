Sanitat notifica 27 morts en una setmana i 396 contagis en 24 hores

El Ministeri de Sanitat ha notificat aquest dissabte 27 morts en l'última setmana mentre continua congelat un dia més el total de víctimes mortals des de l'inici de la pandèmia. Dels 27 morts, set són a Madrid, cinc són a Astúries i Castellà i Lleó i tres al País Basc. Segons les dades del govern espanyol, Catalunya no ha reportat cap víctima mortal en l'última setmana, cosa que de nou contrasta amb les dades que facilita el Departament de Salut.En les últimes 24 hores s'han notificat 396 nous contagis a Espanya, 75 dels quals a Madrid i 21 a Catalunya. El total de positius diagnosticats des de l'inici de la crisi se situa ara a 243.605. En els últims catorze dies s'han diagnosticat 4.477 casos i en els últims set dies, 1.733. Amb data d'inici de símptomes en els últims catorze dies hi ha hagut 881 positius diagnosticats, i en els últims set dies, 235.En l'última setmana han hagut d'ingressar a l'hospital 125 persones, 35 de les quals a Madrid i 21 a Catalunya. Pel que fa a l'UCI, en els últims set dies hi han hagut d'entrar set persones, dues a Madrid i una a Catalunya.​​​​​​

