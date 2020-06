Tres ferits per inhalació de fum en l'incendi d'un habitatge a Sant Feliu de Guíxols

Tres ferits per inhalació de fum en l'incendi d'un habitatge al carrer Bailèn de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 12.09 del migdia. Fins al lloc, s'hi han traslladat quatre dotacions dels Bombers per extingir les flames.Dues dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han atès i traslladat els tres ferits a l'hospital de Palamós. Són un nen, un home i una dona, tots tres en estat menys greu. Els Bombers han donat el foc per extingit a les 14.24. Les flames han afectat diverses estances del pis i ha obligat a desallotjar veïns.Segons informen els Bombers, l'edifici no ha patit danys estructurals però la intervenció també ha afectat el pis inferior i els seus veïns no podran tornar avui a casa.

