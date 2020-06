Platges plenes de banyistes a Barcelona en el primer cap de setmana de fase 2

Els barcelonins gaudeixen aquest dissabte de les platges de la ciutat per prendre el sol i banyar-se coincidint amb el primer cap de setmana de fase 2. Així, aquest migdia s'han pogut veure imatges poc usuals el mes de juny en platges habitualment concorregudes, com la Barceloneta o Sant Miquel, ara lliures de turistes.L'aforament està controlat i cap de les platges de la ciutat ha arribat a nivells límit, segons la informació al web de l'Ajuntament. A part de l'absència de turistes, altres elements també recorden que encara no hi ha plena normalitat a Barcelona: missatges per megafonia, cartells i algun informador recorden als usuaris que cal mantenir mesures de seguretat com ara mantenir una distància de dos metres entre grups.​​​​​​

