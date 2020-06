Xina detecta un nou brot de contagis al principal mercat de Pequín

Xina ha anunciat el tancament de Xinfadi, el major mercat majorista de Pequín, per un nou brot de contagis de transmissió local entre treballadors i persones que havien estat a prop. Les autoritats sanitàries han confirmat que els nous casos registrats al país durant el dijous i el divendres han tingut lloc en aquest mercat de la capital xinesa. Tot el personal del mercat s'haurà de sotmetre a una prova per detectar el Covid19, segons ha informat l'oficina de regulació de mercat i la comissió de Salut de districte Fengtai, en un comunicat. A més, han traslladat que, per garantir el subministrament de productes, s'establiran uns llocs especials per a la venda de verdures i fruites.El mercat compta amb una superfície de 112 hectàrees i hi treballen 1.500 empleats. En total, han assegurat que 46 persones han donat positiu en les proves de coronavirus després de detectar un focus de contagi, de moment sense presentar símptomes. Concretament, el personal sanitari ha realitzat proves a un total de 1.940 persones, segons ha informat el subdirector del centre municipal de Control i Prevenció de Malalties, Pang Xinghuo.​​​​​​

