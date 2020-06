La CUP denuncia una «cacera de bruixes» per instar Borràs a deixar l'escó

A jutjar per la que ens està caient en les últimes hores, l’entorn de JxC ha preferit activar la cacera de bruixes enlloc d’atendre el nostre oferiment de buscar un posicionament conjunt que combini les dues dimensions. Però no desistirem perquè pensem que és la millor opció. — Albert Botran Pahissa (@albertbotran) June 13, 2020

"Cacera de bruixes". Amb aquestes paraules el diputat de la CUP al Congrés Albert Botran ha definit la situació que està vivint el partit i els seus dirigents després que els anticapitalistes hagin emplaçat a la portaveu de Junts per Catalunya, Laura Borràs, a deixar l'escó al Congrés per evitar ser jutjada al Suprem per haver fraccionat contractes quan estava al capdavant de l'Institut de les Lletres Catalanes amb els governs de CiU i Junts pel Sí.En un fil de Twitter Botran ha retret a JxCat que el "tancament de files acrític" entorn de la figura de Borràs és una posició que no es pot sostenir per part de la resta de formacions independentistes. El cupaire explica que malgrat l'existència d'una "causa general contra l'independentisme" no es pot recórrer a l'argument que "absolutament tot és un muntatge", i exigeix un exercici de "transparència i responsabilitat".De fet, Botran insisteix en que és possible respondre de forma transparent a aquestes acusacions a l'hora que es denuncia la persecució contra els partits independentistes. I és per això que des de la CUP creuen que l'opció de deixar l'escó és la millor perquè Borràs pugui esquivar el Suprem a la vegada que s'investigui el cas. JxCat és partidària de votar no al suplicatori i ERC no s'ha pronunciat encara i demana a la resta de formacions una posició conjunta."El suplicatori s'aprovarà independentment del que votem els partits independentistes", ha assegurat el cupaire, i és per això que insisteix en que, malgrat les pressions, la CUP continuarà defensant la idea que la portaveu de JxCat hauria de deixar l'escó al Congrés.Divendres la CUP va fer aquesta proposta tant a JxCat com a ERC per tal de consensuar una "resposta conjunta", emplaçant-los a posicionar-se quan encara està per decidir què votaran finalment quan el suplicatori arribi al Congrés. Tot i així, en les darreres hores Borràs ha insistit en que no pensa deixar l'escó i JxCat insisteix en que cap tribunal espanyol pot garantir un judici just a un independentista.

