Detenen un traficant a Barcelona i troben al seu pis marihuana, amfetamines, cocaïna i poper per valor de 13.000 euros

Detenim a Barcelona un traficant i intervenim en el seu pis substàncies estupefaents per un valor de més de 13.000 euros. Ja és a presó https://t.co/wl04CyGFtz pic.twitter.com/g7o9wu1lS1 — Mossos (@mossos) June 13, 2020

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació comissaria de l'Eixample han detingut un home per un presumpte delicte de tràfic de drogues i han trobat a casa seva quantitats de marihuana, amfetamines, cocaïna i poper valorades en més de 13.000 euros. Els mossos van actuar després que una treballadora sexual denunciés a la comissaria que havia estat víctima d'una agressió sexual per part de l'home.En un comunicat, la policia explica que els fets van passar diumenge passat, quan la víctima va rebre l'encàrrec de la seva cap de fer un servei al responsable del local d'oci nocturn on treballava. Van pujar a una de les habitacions, però l'home va rebre una trucada i li va proposar d'anar a casa seva.Segons la declaració de la víctima, a qui se la va obligar a mantenir relacions sexuals sense el seu permís, a l'interior del domicili hi va veure una gran quantitat de drogues. A més, durant el trajecte en taxi fins arribar a la casa, la dona ha explicat que el vehicle va aturar-se diverses vegades perquè el detingut pogués donar diferents bossetes a persones que l'estaven esperant en diferents confluències de l'Eixample barceloní.La dona va decidir denunciar els fets a la policia i quan va marxar del domicili va reclamar els serveis d'emergència i policials. Va ser llavors quan els Mossos d'Esquadra van procedir a detenir l'agressor, el qual també tenia una ordre vigent de detenció per un cas relacionat amb el tràfic de drogues al districte de Ciutat Vella.Amb la declaració de la víctima, els Mossos van demanar una ordre d'entrada i registre al domicili de l'agressor i poder comprovar si a l'interior hi havia drogues, que efectivament van trobar.El detingut va ingressar a presó després de declarar davant del jutge.

