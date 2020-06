Ofensiva de Societat Civil Catalana per eliminar les estelades de l'espai públic

Societat Civil Catalana recorrerà a una sentència del Tribunal Suprem que prohibeix l'ús de banderes no oficials a l'exterior dels edificis públics per obligar a retirar les estelades i llaços grocs dels ajuntaments. L'organització ha exigit a 54 consistoris d'arreu del país, entre ells el de Barcelona, que retirin qualsevol menta de símbol independentista (incloses les pancartes en solidaritat amb els presos polítics) o si no emprendran accions legals.El requeriment enviat als consistoris exigeix que respectin l'"obligada neutralitat dels espais i edificis públics", segons informa El Mundo . D'aquesta manera Societat Civil Catalana s'empara en la jurisprudència establerta per l'alt tribunal quan es va sentenciar que estava prohibida l'exhibició d'una bandera tricolor canària (no oficial) a l'Ajuntament de Santa Cruz de Tenerife el 2016. Una pronunciament que de retruc també afecta a altres símbols, com ara estelades o banderes LGTBI.La sentència del Suprem dictaminava que "no resulta compatible amb el marc constitucional i legal vigent, i en particular, amb el deure de l'objectivitat i neutralitat de les Administracions Públiques l'ús, fins i tot ocasional, de banderes no oficials als exteriors dels edificis i espais públics, fins i tot quan les mateixes no substitueixin, sinó que concorrin, amb la bandera d'Espanya i les demés legals o estatutàriament instituïdes". I és en base a això que l'entitat espanyolista intentarà valdre's d'aquesta decisió per obligar a tots els ajuntaments a retirar la simbologia independentista.El requeriment arriba poc després que s'hagi conegut la data en la que el Suprem preveu pronunciar-se sobre la inhabilitació del president Quim Torra. El 17 de setembre s'hauria de decidir si se'l cessa del càrrec per no haver retirat a temps la pancarta dels presos polítics del Palau de la Generalitat.

