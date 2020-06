Barcelona ampliarà la zona verda dels barris perimetrals amb 10.000 noves places

Les places d'estacionament regulat tenen l'objectiu de:



🔵 facilitar l'estacionament el més a prop possible del destí de les gestions i afavorir la rotació, a l'àrea blava.

🟢 prioritzar l'estacionament dels residents de la zona sobre els no residents, a l'àrea verda. pic.twitter.com/Dh6wvGvVsH — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) June 13, 2020

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dissabte noves mesures en relació amb l'estacionament a la ciutat. El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, i la regidora de mobilitat, Rosa Alarcón, han anunciat l'ampliació de la zona verda als barris perimetrals de la ciutat amb 10.000 noves places.L'objectiu de la mesura, expliquen, és "afavorir l'estacionament dels veïns i veïnes dels barris". "Volem protegir els residents. Els forans han de tenir una tarifa diferent de les persones que hi viuen. Es tracta d'una reivindicació permanent dels barcelonins i afavoreix una mobilitat ordenada, racional i sostenible. S'ha d'acabar amb l'estacionament perpetu de no residents", ha assegurat Collboni.La mesura es presenta en un context en què l'ús del vehicle privat s'ha disparat en els darrers mesos. La crisi del coronavirus ha creat desconfiança entre els usuaris, un fet que des de l'Ajuntament asseguren que treballen per trencar. Segons Collboni, Barcelona viu un moment "crític" pel que fa a la mobilitat, però espera que la situació es reverteixi "aviat". En aquest sentit, ha anunciat que el consistori treballa per adequar el transport públic a les noves mesures de seguretat.Per la seva banda, la regidora de mobilitat ha afirmat que l'ampliació de la zona verda també afavorirà l'economia dels barris. "Garantir que els veïns puguin aparcar beneficiarà el comerç i l'activitat econòmica local. La idea és regular tota la ciutat perquè això repercutirà clarament en l'economia", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor